18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Перми нашли мумию человека, пропавшего два года назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Свердловская область, Нижний Тагил, крыша, мусор, ветхое жилье, чердак дома, разруха
Мумия пермяка была найдена на чердаке Фото:

В Перми на улице Крупской в многоквартирном доме нашли мумифицированный труп мужчины, который пропал в 2021 году. Об этом сообщили СМИ.

«Мумифицированный труп Максима Некрасова нашли на чердаке дома по улице Крупской сотрудники ЖКХ. Они забрались туда 10 мая, чтобы починить крышу и увидели человеческие останки», — пишет «КП-Пермь».

По данным издания, которое ссылается на мнение медиков, тело высохло на чердаке, поскольку он хорошо проветривался. Издание отмечает, что смерть человека может носить криминальный характер.

Ранее в Перми, в одной из квартир по улице Пушкарской Мотовилихинского района, жители обнаружили мумифицированный труп. Погибшим, предположительно, был мужчина. Пермяки долгое время не видели своего соседа и решили проверить, все ли с ним в порядке. Они вызвали полицию, которая и обнаружила в квартире мумию.

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В Перми на улице Крупской в многоквартирном доме нашли мумифицированный труп мужчины, который пропал в 2021 году. Об этом сообщили СМИ. «Мумифицированный труп Максима Некрасова нашли на чердаке дома по улице Крупской сотрудники ЖКХ. Они забрались туда 10 мая, чтобы починить крышу и увидели человеческие останки», — пишет «КП-Пермь». По данным издания, которое ссылается на мнение медиков, тело высохло на чердаке, поскольку он хорошо проветривался. Издание отмечает, что смерть человека может носить криминальный характер. Ранее в Перми, в одной из квартир по улице Пушкарской Мотовилихинского района, жители обнаружили мумифицированный труп. Погибшим, предположительно, был мужчина. Пермяки долгое время не видели своего соседа и решили проверить, все ли с ним в порядке. Они вызвали полицию, которая и обнаружила в квартире мумию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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