В Перми нашли мумию человека, пропавшего два года назад

19 ноября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Мумия пермяка была найдена на чердаке Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми на улице Крупской в многоквартирном доме нашли мумифицированный труп мужчины, который пропал в 2021 году. Об этом сообщили СМИ. «Мумифицированный труп Максима Некрасова нашли на чердаке дома по улице Крупской сотрудники ЖКХ. Они забрались туда 10 мая, чтобы починить крышу и увидели человеческие останки», — пишет «КП-Пермь». По данным издания, которое ссылается на мнение медиков, тело высохло на чердаке, поскольку он хорошо проветривался. Издание отмечает, что смерть человека может носить криминальный характер. Ранее в Перми, в одной из квартир по улице Пушкарской Мотовилихинского района, жители обнаружили мумифицированный труп. Погибшим, предположительно, был мужчина. Пермяки долгое время не видели своего соседа и решили проверить, все ли с ним в порядке. Они вызвали полицию, которая и обнаружила в квартире мумию.

В Перми на улице Крупской в многоквартирном доме нашли мумифицированный труп мужчины, который пропал в 2021 году. Об этом сообщили СМИ. «Мумифицированный труп Максима Некрасова нашли на чердаке дома по улице Крупской сотрудники ЖКХ. Они забрались туда 10 мая, чтобы починить крышу и увидели человеческие останки», — пишет «КП-Пермь». По данным издания, которое ссылается на мнение медиков, тело высохло на чердаке, поскольку он хорошо проветривался. Издание отмечает, что смерть человека может носить криминальный характер. Ранее в Перми, в одной из квартир по улице Пушкарской Мотовилихинского района, жители обнаружили мумифицированный труп. Погибшим, предположительно, был мужчина. Пермяки долгое время не видели своего соседа и решили проверить, все ли с ним в порядке. Они вызвали полицию, которая и обнаружила в квартире мумию.