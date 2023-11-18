В городах и поселках ХМАО прошли поминальные акции по жертвам ДТП. Фото

В ХМАО вспомнили о жертвах ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU

В городах ХМАО в День памяти жертв дорожных аварий, который в этом году отмечается во всем мире 19 ноября, прошли памятные акции по погибшим в ДТП. Организаторами мероприятий выступили сотрудники ГИБДД. Об этом сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры».

«Сотрудники Госавтоинспекции провели [мероприятия], направленные на привлечение внимания общественности к проблеме смертности и травмирования людей в ДТП, повышение культуры поведения [водителей и пешеходов]. В православных храмах и мечетях прошли поминальные молебны. <…> В образовательных организациях прошли мастер-классы. Дети изготовили бумажных „голубей-памяти“, на которых написали послания водителям», — сообщили в региональном УГИБДД.

В памятный день в ХМАО также прошла и традиционная для региона акция «Авто-Мото-Донор». Как и прежде, ее целью явилось привлечение внимания к вопросам донорства и пополнение запасов крови, необходимой и пострадавшим в ДТП.

Акция памяти жертв ДТП прошла во многих российских регионах. В соседней с «тюменской матрешкой» Курганской области волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать другие правила дорожного движения. В то же время сотрудники Госавтоинспекции посещали места автоаварий, где в этом году погибли люди. Останавливаясь у мест трагедий, полицейские возлагали цветы и зажигали свечу, вспоминая обстоятельства каждого происшествия.

В День памяти жертв ДТП в ХМАО православных храмах прошли поминальные молебны. telegram-канал «Госавтоинспекция Югры» https://t.me/ugibdd86/4720

В ХМАО сотрудники Госавтоинспекции в День памяти жертв ДТП посетили церкви. Многое ставили заупокойные свечи в память о жертвах аварий. telegram-канал «Госавтоинспекция Югры» https://t.me/ugibdd86/4720

Инспекторы ГИБДД и доноры в День памяти жертв ДТП напомнили о важности сдачи крови для тех, кто в ней нуждается. telegram-канал «Госавтоинспекция Югры» https://t.me/ugibdd86/4720

В ХМАО школьники и студенты призвали водителей соблюдать правила дорожного-движения. telegram-канал «Госавтоинспекция Югры» https://t.me/ugibdd86/4720

Зажженные свечи на улицах городов и поселков ХМАО по погибшим в ДТП служат напоминаем живым о том, как важно соблюдать правила дорожного движения telegram-канал «Госавтоинспекция Югры» https://t.me/ugibdd86/4720