В городах ХМАО в День памяти жертв дорожных аварий, который в этом году отмечается во всем мире 19 ноября, прошли памятные акции по погибшим в ДТП. Организаторами мероприятий выступили сотрудники ГИБДД. Об этом сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры».
«Сотрудники Госавтоинспекции провели [мероприятия], направленные на привлечение внимания общественности к проблеме смертности и травмирования людей в ДТП, повышение культуры поведения [водителей и пешеходов]. В православных храмах и мечетях прошли поминальные молебны. <…> В образовательных организациях прошли мастер-классы. Дети изготовили бумажных „голубей-памяти“, на которых написали послания водителям», — сообщили в региональном УГИБДД.
В памятный день в ХМАО также прошла и традиционная для региона акция «Авто-Мото-Донор». Как и прежде, ее целью явилось привлечение внимания к вопросам донорства и пополнение запасов крови, необходимой и пострадавшим в ДТП.
Акция памяти жертв ДТП прошла во многих российских регионах. В соседней с «тюменской матрешкой» Курганской области волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать другие правила дорожного движения. В то же время сотрудники Госавтоинспекции посещали места автоаварий, где в этом году погибли люди. Останавливаясь у мест трагедий, полицейские возлагали цветы и зажигали свечу, вспоминая обстоятельства каждого происшествия.
В День памяти жертв ДТП в ХМАО православных храмах прошли поминальные молебны.
В городах ХМАО в День памяти жертв дорожных аварий, который в этом году отмечается во всем мире 19 ноября, прошли памятные акции по погибшим в ДТП. Организаторами мероприятий выступили сотрудники ГИБДД. Об этом сообщается в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры». «Сотрудники Госавтоинспекции провели [мероприятия], направленные на привлечение внимания общественности к проблеме смертности и травмирования людей в ДТП, повышение культуры поведения [водителей и пешеходов]. В православных храмах и мечетях прошли поминальные молебны. <…> В образовательных организациях прошли мастер-классы. Дети изготовили бумажных „голубей-памяти“, на которых написали послания водителям», — сообщили в региональном УГИБДД. В памятный день в ХМАО также прошла и традиционная для региона акция «Авто-Мото-Донор». Как и прежде, ее целью явилось привлечение внимания к вопросам донорства и пополнение запасов крови, необходимой и пострадавшим в ДТП. Акция памяти жертв ДТП прошла во многих российских регионах. В соседней с «тюменской матрешкой» Курганской области волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать другие правила дорожного движения. В то же время сотрудники Госавтоинспекции посещали места автоаварий, где в этом году погибли люди. Останавливаясь у мест трагедий, полицейские возлагали цветы и зажигали свечу, вспоминая обстоятельства каждого происшествия.