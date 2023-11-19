Некоторые бойцы СВО смогут оформить пенсию по инвалидности без заявлений

20 ноября 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Участники СВО смогут получать пенсии по инвалидности без заявлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России для некоторых категорий участников СВО разработан порядок выплаты пенсий по инвалидности без подачи заявлений. Речь идет об участниках добровольческих формирований. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. «Теперь в случае признания инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученных в период пребывания в добровольческих формированиях, пенсия по инвалидности будет устанавливаться беззаявительно. То есть, по аналогии с тем, как это в настоящее время реализуется в отношении других граждан с инвалидностью», — передают «Ведомости» сообщение пресс-службы ведомства. По данным ведомства, статус участника СВО, а также все данные о его ранениях, инвалидности будут занесены в федеральный реестр. В Минтруде отметили, что проходившим военную службу по призыву пенсия по инвалидности будет назначаться со дня признания инвалидом. Участники спецоперации, получившие инвалидность в ходе боевых действий на Украине, имеют право на две пенсии одновременно. Ранее две пенсии могли получать ветераны ВОВ, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя». Такая же возможность есть у граждан из числа космонавтов.

В России для некоторых категорий участников СВО разработан порядок выплаты пенсий по инвалидности без подачи заявлений. Речь идет об участниках добровольческих формирований. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. «Теперь в случае признания инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученных в период пребывания в добровольческих формированиях, пенсия по инвалидности будет устанавливаться беззаявительно. То есть, по аналогии с тем, как это в настоящее время реализуется в отношении других граждан с инвалидностью», — передают «Ведомости» сообщение пресс-службы ведомства. По данным ведомства, статус участника СВО, а также все данные о его ранениях, инвалидности будут занесены в федеральный реестр. В Минтруде отметили, что проходившим военную службу по призыву пенсия по инвалидности будет назначаться со дня признания инвалидом. Участники спецоперации, получившие инвалидность в ходе боевых действий на Украине, имеют право на две пенсии одновременно. Ранее две пенсии могли получать ветераны ВОВ, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя». Такая же возможность есть у граждан из числа космонавтов.