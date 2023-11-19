19 ноября 2023

МЧС эвакуировало еще 117 россиян из Газы

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МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, мчс, ил-76
Эвакуированным из сектора Газа оказывается вся необходимая помощь Фото:

Очередной борт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами доставил в Москву 117 человек. Об этом сообщает официальный telegram-канал МЧС России.

«Очередной спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово. На нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении министерства. Люди разместились в пунктах временного пребывания в подмосковных городах Клин и Волоколамск.

Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек. Предыдущий спецборт со 120 эвакуированными, имеющими российское гражданство, был доставлен в Москву 18 ноября.

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Очередной борт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами доставил в Москву 117 человек. Об этом сообщает официальный telegram-канал МЧС России. «Очередной спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово. На нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении министерства. Люди разместились в пунктах временного пребывания в подмосковных городах Клин и Волоколамск. Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек. Предыдущий спецборт со 120 эвакуированными, имеющими российское гражданство, был доставлен в Москву 18 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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