МЧС эвакуировало еще 117 россиян из Газы

Очередной борт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами доставил в Москву 117 человек. Об этом сообщает официальный telegram-канал МЧС России.
«Очередной спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово. На нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении министерства. Люди разместились в пунктах временного пребывания в подмосковных городах Клин и Волоколамск.
Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек. Предыдущий спецборт со 120 эвакуированными, имеющими российское гражданство, был доставлен в Москву 18 ноября.
Очередной борт МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами доставил в Москву 117 человек. Об этом сообщает официальный telegram-канал МЧС России. «Очередной спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово. На нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении министерства. Люди разместились в пунктах временного пребывания в подмосковных городах Клин и Волоколамск. Всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек. Предыдущий спецборт со 120 эвакуированными, имеющими российское гражданство, был доставлен в Москву 18 ноября.