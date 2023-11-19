Россиянам разрешат покупать алкоголь и табак без паспорта

Уже в 2024 году в России может заработать сервис, с помощью которого покупать алкогольную и табачную продукцию получится без документов, подтвердив свой возраст по биометрии. Об этом заявил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.
«Центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин). Запустить услугу планируется уже в 2024 году», — рассказал Поволоцкий. Его слова передает газета «Известия».
Также в 2024 году планируют внедрить проход в метрополитен по биометрии в шести городах. Отмечается, что в трех городах необходимые для старта сервиса дорожные карты уже подтверждены.
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