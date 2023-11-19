19 ноября 2023

Россиянам разрешат покупать алкоголь и табак без паспорта

«Известия»: в России разрешат покупать алкоголь и табак по биометрии
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Алкоголь и табак разрешат покупать без паспорта, подтвердив возраст по биометрии Фото:

Уже в 2024 году в России может заработать сервис, с помощью которого покупать алкогольную и табачную продукцию получится без документов, подтвердив свой возраст по биометрии. Об этом заявил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

«Центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин). Запустить услугу планируется уже в 2024 году», — рассказал Поволоцкий. Его слова передает газета «Известия».

Также в 2024 году планируют внедрить проход в метрополитен по биометрии в шести городах. Отмечается, что в трех городах необходимые для старта сервиса дорожные карты уже подтверждены.

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Уже в 2024 году в России может заработать сервис, с помощью которого покупать алкогольную и табачную продукцию получится без документов, подтвердив свой возраст по биометрии. Об этом заявил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. «Центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин). Запустить услугу планируется уже в 2024 году», — рассказал Поволоцкий. Его слова передает газета «Известия». Также в 2024 году планируют внедрить проход в метрополитен по биометрии в шести городах. Отмечается, что в трех городах необходимые для старта сервиса дорожные карты уже подтверждены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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