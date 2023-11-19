Экспортеров хотят начать штрафовать за непродажу валютной выручки

20 ноября 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

За непродажу валюты государству экспортеров будут наказывать «длинным рублем» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство России поддержало инициативу депутатов Госдумы о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки, но с определенными оговорками и замечаниями. Об этом говорится в отзыве кабмина на проект изменений в КоАП, внесенный группой депутатов и сенаторов в Госдуму 2 ноября, пишут «Ведомости». «Депутатам рекомендуется прописать предельный размер штрафа за несоблюдение обязательств по продаже валюты в п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАПа. Нынешний текст поправок предусматривает штраф за уклонение от продажи валюты. Должностные лица компаний-нарушителей должны будут заплатить от 40 000 до 50 000 руб., а юрлица — от ¾ до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, следует из законопроекта», — пишет издание. Кроме того, в правительстве считают, что законодателям нужно определить, какое ведомство будет заниматься рассмотрением таких дел. Сегодня валютным контролем в России занимаются ФНС, Росфинмониторинг, ЦБ и ФТС. Вдобавок в правительстве считают, что авторы законопроекта некорректно сформулировали временные рамки ответственности экспортеров.Установление административной ответственности задним числом противоречит действующему законодательству. В октябре крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, так как до этого они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Из-за этого в стране вырос курс доллара по отношению к рублю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство России поддержало инициативу депутатов Госдумы о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки, но с определенными оговорками и замечаниями. Об этом говорится в отзыве кабмина на проект изменений в КоАП, внесенный группой депутатов и сенаторов в Госдуму 2 ноября, пишут «Ведомости». «Депутатам рекомендуется прописать предельный размер штрафа за несоблюдение обязательств по продаже валюты в п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАПа. Нынешний текст поправок предусматривает штраф за уклонение от продажи валюты. Должностные лица компаний-нарушителей должны будут заплатить от 40 000 до 50 000 руб., а юрлица — от ¾ до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, следует из законопроекта», — пишет издание. Кроме того, в правительстве считают, что законодателям нужно определить, какое ведомство будет заниматься рассмотрением таких дел. Сегодня валютным контролем в России занимаются ФНС, Росфинмониторинг, ЦБ и ФТС. Вдобавок в правительстве считают, что авторы законопроекта некорректно сформулировали временные рамки ответственности экспортеров.Установление административной ответственности задним числом противоречит действующему законодательству. В октябре крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, так как до этого они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Из-за этого в стране вырос курс доллара по отношению к рублю.