19 ноября 2023

Экспортеров хотят начать штрафовать за непродажу валютной выручки

© Служба новостей «URA.RU»
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За непродажу валюты государству экспортеров будут наказывать «длинным рублем» Фото:

Правительство России поддержало инициативу депутатов Госдумы о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки, но с определенными оговорками и замечаниями. Об этом говорится в отзыве кабмина на проект изменений в КоАП, внесенный группой депутатов и сенаторов в Госдуму 2 ноября, пишут «Ведомости».

«Депутатам рекомендуется прописать предельный размер штрафа за несоблюдение обязательств по продаже валюты в п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАПа. Нынешний текст поправок предусматривает штраф за уклонение от продажи валюты. Должностные лица компаний-нарушителей должны будут заплатить от 40 000 до 50 000 руб., а юрлица — от ¾ до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, следует из законопроекта», — пишет издание.

Кроме того, в правительстве считают, что законодателям нужно определить, какое ведомство будет заниматься рассмотрением таких дел. Сегодня валютным контролем в России занимаются ФНС, Росфинмониторинг, ЦБ и ФТС. Вдобавок в правительстве считают, что авторы законопроекта некорректно сформулировали временные рамки ответственности экспортеров.Установление административной ответственности задним числом противоречит действующему законодательству.

В октябре крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, так как до этого они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Из-за этого в стране вырос курс доллара по отношению к рублю.

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Правительство России поддержало инициативу депутатов Госдумы о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки, но с определенными оговорками и замечаниями. Об этом говорится в отзыве кабмина на проект изменений в КоАП, внесенный группой депутатов и сенаторов в Госдуму 2 ноября, пишут «Ведомости». «Депутатам рекомендуется прописать предельный размер штрафа за несоблюдение обязательств по продаже валюты в п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАПа. Нынешний текст поправок предусматривает штраф за уклонение от продажи валюты. Должностные лица компаний-нарушителей должны будут заплатить от 40 000 до 50 000 руб., а юрлица — от ¾ до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке, следует из законопроекта», — пишет издание. Кроме того, в правительстве считают, что законодателям нужно определить, какое ведомство будет заниматься рассмотрением таких дел. Сегодня валютным контролем в России занимаются ФНС, Росфинмониторинг, ЦБ и ФТС. Вдобавок в правительстве считают, что авторы законопроекта некорректно сформулировали временные рамки ответственности экспортеров.Установление административной ответственности задним числом противоречит действующему законодательству. В октябре крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, так как до этого они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Из-за этого в стране вырос курс доллара по отношению к рублю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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