19 ноября 2023

Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 на поле боя без допзащиты

© Служба новостей «URA.RU»
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70-миллиметровая броня делает танки Leopard 1A5 уязвимыми на поле боя, заявил Дэвид Экс Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии фронта немецкие танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Это заметил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс, сославшись на распространившееся видео с данной техникой.

«Танк, похоже, не имеет дополнительной брони. Нет защиты от дронов, кирпичной динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов», — говорится в материале издания. Экс отмечает, что видео снято около линии фронта на Украине. По его словам, этим немецким танкам необходима дополнительная защита, поскольку 70-миллиметровая броня делает их уязвимыми на поле боя.

Германия передала Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи, а также другое вооружение в ноябре 2023 года. К тому же, ФРГ направила стране 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи. Украинские военные рассказывали, что танки Leopard, которые есть у ВСУ, уязвимы перед российскими беспилотниками.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии фронта немецкие танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Это заметил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс, сославшись на распространившееся видео с данной техникой. «Танк, похоже, не имеет дополнительной брони. Нет защиты от дронов, кирпичной динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов», — говорится в материале издания. Экс отмечает, что видео снято около линии фронта на Украине. По его словам, этим немецким танкам необходима дополнительная защита, поскольку 70-миллиметровая броня делает их уязвимыми на поле боя. Германия передала Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи, а также другое вооружение в ноябре 2023 года. К тому же, ФРГ направила стране 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи. Украинские военные рассказывали, что танки Leopard, которые есть у ВСУ, уязвимы перед российскими беспилотниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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