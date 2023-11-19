Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 на поле боя без допзащиты

20 ноября 2023 в 08:28 Размер текста - 17 +

70-миллиметровая броня делает танки Leopard 1A5 уязвимыми на поле боя, заявил Дэвид Экс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии фронта немецкие танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Это заметил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс, сославшись на распространившееся видео с данной техникой. «Танк, похоже, не имеет дополнительной брони. Нет защиты от дронов, кирпичной динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов», — говорится в материале издания. Экс отмечает, что видео снято около линии фронта на Украине. По его словам, этим немецким танкам необходима дополнительная защита, поскольку 70-миллиметровая броня делает их уязвимыми на поле боя. Германия передала Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи, а также другое вооружение в ноябре 2023 года. К тому же, ФРГ направила стране 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи. Украинские военные рассказывали, что танки Leopard, которые есть у ВСУ, уязвимы перед российскими беспилотниками.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии фронта немецкие танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Это заметил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс, сославшись на распространившееся видео с данной техникой. «Танк, похоже, не имеет дополнительной брони. Нет защиты от дронов, кирпичной динамической защиты от поражения приближающихся ракет и снарядов», — говорится в материале издания. Экс отмечает, что видео снято около линии фронта на Украине. По его словам, этим немецким танкам необходима дополнительная защита, поскольку 70-миллиметровая броня делает их уязвимыми на поле боя. Германия передала Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи, а также другое вооружение в ноябре 2023 года. К тому же, ФРГ направила стране 12 бронетранспортеров, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другой помощи. Украинские военные рассказывали, что танки Leopard, которые есть у ВСУ, уязвимы перед российскими беспилотниками.