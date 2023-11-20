В МИД пообещали жесткие меры в ответ на санкции Финляндии

Беляев: Россия не оставит без ответа антироссийские действия Финляндии

Россия примет необходимые меры в отношении Финляндии, заявили в МИД Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия не оставит без ответа антироссийские действия Финляндии и будет принимать необходимые меры. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

«Любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки», — сказал Беляев РИА Новости. Он добавил, что Финляндия проводит антироссийскую политику с начала спецоперации на Украине.

Ранее кабмин Финляндии заявил, что облегчит конфискацию недвижимости у россиян. С 16 сентября Финляндия также официально запретила въезд машин с российскими номерами. К тому же, страна конфисковала товарные знаки российских компаний. Среди них оказались: «Сбербанк», «Калашников» и управляющая компания телеканала RT — АНО «ТВ-Новости». Кроме того, министерство внутренних дел Финляндии разрабатывает законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы.