Прокуратура нагрянет с проверкой в свердловскую школу после протестов

20 ноября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

В талицкой школе №55 обучаются 650 подростков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Талице (Свердловская область) в школе № 55 прокуратура организовала проверку из-за возможного перевода 650 учеников в другие образовательные учреждения на время ремонта, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее родители выходили на митинги из-за закрытия школы. «Прокуратура Талицкого района организовала проверку соблюдения прав учащихся в связи с возможным переводом в иные общеобразовательные учреждения на период капитального ремонта, который планируется в 2024 году. Установлено, что в 55-й школе обучаются 650 подростков», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. На время ремонта детей распределят по школам Талицкого округа. «По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Как писало URA.RU, днем 19 ноября жители Талицы собрались у школы №55. Причиной митинга стали волнения родителей из-за закрытия учреждения с 2024 года на капитальный ремонт. В частности, свердловчане беспокоились, что не все школьники смогут пользоваться автобусами, чтобы добираться до других школ. Однако в пресс-службе мэрии Талицы заявили, что транспорта хватит всем.

В Талице (Свердловская область) в школе № 55 прокуратура организовала проверку из-за возможного перевода 650 учеников в другие образовательные учреждения на время ремонта, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее родители выходили на митинги из-за закрытия школы. «Прокуратура Талицкого района организовала проверку соблюдения прав учащихся в связи с возможным переводом в иные общеобразовательные учреждения на период капитального ремонта, который планируется в 2024 году. Установлено, что в 55-й школе обучаются 650 подростков», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. На время ремонта детей распределят по школам Талицкого округа. «По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Как писало URA.RU, днем 19 ноября жители Талицы собрались у школы №55. Причиной митинга стали волнения родителей из-за закрытия учреждения с 2024 года на капитальный ремонт. В частности, свердловчане беспокоились, что не все школьники смогут пользоваться автобусами, чтобы добираться до других школ. Однако в пресс-службе мэрии Талицы заявили, что транспорта хватит всем.