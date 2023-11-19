19 ноября 2023
18 ноября 2023

Курганские власти озвучили планы по дорогам на следующий год

В Курганской области в новом году власти увеличат протяженность дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Зайково. Курган, фура, грузовик, асфальт, дорога, зайково, мкр зайково
Пунктов весового контроля транспорта к концу 2024 станет больше Фото:

Автодороги Курганской области к концу 2024 года станут длиннее. Увеличится их общая протяженность. Об этом сообщается на сайте департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

«К концу 2024 года будет достигнуто увеличение: доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Курганской области, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 49,2% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года)», — указано на сайте департамента. Кроме того, увеличат автомобильные дороги в Курганской городской агломерации в их общей протяженности до 85%.

Еще департамент сообщил о планах на строительство мостов и путепроводов. Также будут устанавливать автоматические пункты весогабаритного контроля, чтобы перегруз транспорта не испортил дорожное полотно.

Ранее URA.RU писало, что курганцы из села Портнягино оказались изолированы от окружающих из-за разбитой дороги. Как говорят жители села, к ним отказываются ехать медики на машине скорой помощи, а дети не учатся в школе из-за того, что автобус за ними не заезжает.

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Автодороги Курганской области к концу 2024 года станут длиннее. Увеличится их общая протяженность. Об этом сообщается на сайте департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. «К концу 2024 года будет достигнуто увеличение: доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Курганской области, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 49,2% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года)», — указано на сайте департамента. Кроме того, увеличат автомобильные дороги в Курганской городской агломерации в их общей протяженности до 85%. Еще департамент сообщил о планах на строительство мостов и путепроводов. Также будут устанавливать автоматические пункты весогабаритного контроля, чтобы перегруз транспорта не испортил дорожное полотно. Ранее URA.RU писало, что курганцы из села Портнягино оказались изолированы от окружающих из-за разбитой дороги. Как говорят жители села, к ним отказываются ехать медики на машине скорой помощи, а дети не учатся в школе из-за того, что автобус за ними не заезжает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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