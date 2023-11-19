Какие дороги планируют отремонтировать в Перми в 2024 году

В пермском департаменте дорог и транспорта озвучили планы на 2024 год. Власти планируют отремонтировать 11 участков дорог.
«Ремонт будет сделан за счет городского, краевого и федерального бюджетов. Кроме запланированных реконструкций регулярно проводится текущий ремонт, например, по мере выявления аварийных выбоин или весной после схода снега», — рассказали в пресс-службе пермского департамента дорог и транспорта.
В 2024 году выполнят ремонт на дорогах:
- ул. Екатерининская на участке от площади Гайдара до ул. Плеханова;
- ул. Петропавловская на участке от д. № 105а до ул. Крисанова;
- ул. Плеханова на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской;
- ул. Луначарского на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева;
- ул. Максима Горького на участке от ул. Пушкина до ул. Ленина;
- ул. Александра Матросова на участке от ул. Окулова до ул. Монастырской;
- ул. Парковая на участке от ул. Достоевского до ул. Екатерининской;
- ул. Екатерининская на участке от ул. Максима Горького до д. № 48;
- ул. Малышева на участке от ул. 25 Октября до ул. Максима Горького;
- ул. Революции на участке от ЦКР до ул. Куйбышева.
- ул. Ленина от площади Гайдара до Перми- 2.
В департаменте отметили, что в планы на следующий год были включены еще 11 участков. Но их ремонт закончили раньше срока. В 2023 году отремонтировали дороги:
- проспект Парковый от ул. Зои Космодемьянской до ул. Переселенческой;
- ул. 9-го Мая от шоссе Космонавтов до ул. Мира;
- ул. Адмирала Макарова от ул. Светлогорская до ул. Адмирала Ушакова;
- ул. Шишкина от ул. Магистральная до ул. Кировоградская;
- ул. Лебедева от ул. Крупской до ул. Индустриализации;
- ул. Соликамская от 1905 года до границы района;
- ул. Целинная от границы Мотовилихинского района до ул. Лянгасова,141;
- ул. Корсуньская от Восточного обхода до ул. Бумажников;
- ул. Революции от ул. М. Горького до ул. Н. Островского;
- ул. Революции от ул. Н. Островского до бульвар Гагарина;
- технический проезд по ул. Революции.
Ранее в Минтрансе Пермского края рассказали о самых масштабных стройках города. Фотографии дорог министерство опубликовало в своих социальных сетях.
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