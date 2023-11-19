Какие дороги планируют отремонтировать в Перми в 2024 году

В Перми в 2024 году отремонтируют 11 дорог

20 ноября 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Часть дорог отремонтировали раньше срока Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В пермском департаменте дорог и транспорта озвучили планы на 2024 год. Власти планируют отремонтировать 11 участков дорог. «Ремонт будет сделан за счет городского, краевого и федерального бюджетов. Кроме запланированных реконструкций регулярно проводится текущий ремонт, например, по мере выявления аварийных выбоин или весной после схода снега», — рассказали в пресс-службе пермского департамента дорог и транспорта. В 2024 году выполнят ремонт на дорогах: ул. Екатерининская на участке от площади Гайдара до ул. Плеханова;

ул. Петропавловская на участке от д. № 105а до ул. Крисанова;

ул. Плеханова на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской;

ул. Луначарского на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева;

ул. Максима Горького на участке от ул. Пушкина до ул. Ленина;

ул. Александра Матросова на участке от ул. Окулова до ул. Монастырской;

ул. Парковая на участке от ул. Достоевского до ул. Екатерининской;

ул. Екатерининская на участке от ул. Максима Горького до д. № 48;

ул. Малышева на участке от ул. 25 Октября до ул. Максима Горького;

ул. Революции на участке от ЦКР до ул. Куйбышева.

ул. Ленина от площади Гайдара до Перми- 2. В департаменте отметили, что в планы на следующий год были включены еще 11 участков. Но их ремонт закончили раньше срока. В 2023 году отремонтировали дороги: проспект Парковый от ул. Зои Космодемьянской до ул. Переселенческой;

ул. 9-го Мая от шоссе Космонавтов до ул. Мира;

ул. Адмирала Макарова от ул. Светлогорская до ул. Адмирала Ушакова;

ул. Шишкина от ул. Магистральная до ул. Кировоградская;

ул. Лебедева от ул. Крупской до ул. Индустриализации;

ул. Соликамская от 1905 года до границы района;

ул. Целинная от границы Мотовилихинского района до ул. Лянгасова,141;

ул. Корсуньская от Восточного обхода до ул. Бумажников;

ул. Революции от ул. М. Горького до ул. Н. Островского;

ул. Революции от ул. Н. Островского до бульвар Гагарина;

технический проезд по ул. Революции. Ранее в Минтрансе Пермского края рассказали о самых масштабных стройках города. Фотографии дорог министерство опубликовало в своих социальных сетях.

В пермском департаменте дорог и транспорта озвучили планы на 2024 год. Власти планируют отремонтировать 11 участков дорог. «Ремонт будет сделан за счет городского, краевого и федерального бюджетов. Кроме запланированных реконструкций регулярно проводится текущий ремонт, например, по мере выявления аварийных выбоин или весной после схода снега», — рассказали в пресс-службе пермского департамента дорог и транспорта. В 2024 году выполнят ремонт на дорогах: В департаменте отметили, что в планы на следующий год были включены еще 11 участков. Но их ремонт закончили раньше срока. В 2023 году отремонтировали дороги: Ранее в Минтрансе Пермского края рассказали о самых масштабных стройках города. Фотографии дорог министерство опубликовало в своих социальных сетях.