19 ноября 2023
18 ноября 2023

Какие дороги планируют отремонтировать в Перми в 2024 году

В Перми в 2024 году отремонтируют 11 дорог
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, провал, дорожный знак, яма, раскопки, ремонт дороги, знак дорожные работы
Часть дорог отремонтировали раньше срока Фото:

В пермском департаменте дорог и транспорта озвучили планы на 2024 год. Власти планируют отремонтировать 11 участков дорог.

«Ремонт будет сделан за счет городского, краевого и федерального бюджетов. Кроме запланированных реконструкций регулярно проводится текущий ремонт, например, по мере выявления аварийных выбоин или весной после схода снега», — рассказали в пресс-службе пермского департамента дорог и транспорта.

В 2024 году выполнят ремонт на дорогах:

  • ул. Екатерининская на участке от площади Гайдара до ул. Плеханова;
  • ул. Петропавловская на участке от д. № 105а до ул. Крисанова;
  • ул. Плеханова на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской;
  • ул. Луначарского на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева;
  • ул. Максима Горького на участке от ул. Пушкина до ул. Ленина;
  • ул. Александра Матросова на участке от ул. Окулова до ул. Монастырской;
  • ул. Парковая на участке от ул. Достоевского до ул. Екатерининской;
  • ул. Екатерининская на участке от ул. Максима Горького до д. № 48;
  • ул. Малышева на участке от ул. 25 Октября до ул. Максима Горького;
  • ул. Революции на участке от ЦКР до ул. Куйбышева.
  • ул. Ленина от площади Гайдара до Перми- 2.

В департаменте отметили, что в планы на следующий год были включены еще 11 участков. Но их ремонт закончили раньше срока. В 2023 году отремонтировали дороги:

  • проспект Парковый от ул. Зои Космодемьянской до ул. Переселенческой;
  • ул. 9-го Мая от шоссе Космонавтов до ул. Мира;
  • ул. Адмирала Макарова от ул. Светлогорская до ул. Адмирала Ушакова;
  • ул. Шишкина от ул. Магистральная до ул. Кировоградская;
  • ул. Лебедева от ул. Крупской до ул. Индустриализации;
  • ул. Соликамская от 1905 года до границы района;
  • ул. Целинная от границы Мотовилихинского района до ул. Лянгасова,141;
  • ул. Корсуньская от Восточного обхода до ул. Бумажников;
  • ул. Революции от ул. М. Горького до ул. Н. Островского;
  • ул. Революции от ул. Н. Островского до бульвар Гагарина;
  • технический проезд по ул. Революции.

Ранее в Минтрансе Пермского края рассказали о самых масштабных стройках города. Фотографии дорог министерство опубликовало в своих социальных сетях.

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В пермском департаменте дорог и транспорта озвучили планы на 2024 год. Власти планируют отремонтировать 11 участков дорог. «Ремонт будет сделан за счет городского, краевого и федерального бюджетов. Кроме запланированных реконструкций регулярно проводится текущий ремонт, например, по мере выявления аварийных выбоин или весной после схода снега», — рассказали в пресс-службе пермского департамента дорог и транспорта. В 2024 году выполнят ремонт на дорогах: В департаменте отметили, что в планы на следующий год были включены еще 11 участков. Но их ремонт закончили раньше срока. В 2023 году отремонтировали дороги: Ранее в Минтрансе Пермского края рассказали о самых масштабных стройках города. Фотографии дорог министерство опубликовало в своих социальных сетях.
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