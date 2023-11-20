Карта СВО на Украине 20 ноября: ВС РФ нанесли удары по пяти бригадам ВСУ

ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

Экипажи самолетов нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Ход военных действий на Украине — в материале URA.RU.

Купянское направление

Экипажи самолетов оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. Атаки были произведены в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки. К тому же, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники трех бригад ВСУ в районах Ивановки, Берестового и Стельмаховки.

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-Б» на купянском направлении уничтожил польскую артустановку Crab, а также поразил скопление живой силы Украины. Уточняется, что также расчетом САУ «Мста-С» был уничтожен блиндаж, в котором укрывались украинские военные, сообщили в Минобороны РФ.

Херсонско-Крымское направление

Как сообщил telegram-канал WarGonzo, на данном участке фронта шли встречные бои у Поймы, Песчановки и в Крынках. ВС РФ вели обстрелы ВСУ в Велетинском, Херсоне, Антоновке, Новотоягинке, Тягинке и Бериславе. Украинская артиллерия наносила удары по российским позициям в Старой Збруевке, Голой Пристане, Кардашинке, Алешках, Пойме, Песчановке, Подстепном, Казачьих Лагерях, Корсунке и Днепрянах.

Запорожское направление

ВС РФ при поддержке артиллерии контратаковали к западу от села Работино и со стороны Новопрокоповки. Кроме того, пытались продвинуться от Вербового. Под ударами оказались украинские позиции в Каменском, Орехове и Новоданиловке. Российские позиции были атакованы в Нестерянке, Сладкой Балке, Ильченкове, Новопрокоповке, Пшенничном, Вербовом, Новопокровке и Новофедоровке.

Донецкое направление

Атаки ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения были произведены у Новомихайловки, в Марьинке, у Невельского, Первомайского, Северного. К тому же, на юго-восточных, восточных и северо-восточных подступах к Авдеевке и у Степного. Российские военнослужащие также смогли продвинуться в районах сел Очеретино и Керамика.

Украинские военные за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 21 снаряд. Обстрелы велись из РСЗО и ствольной артиллерии калибра 155 мм. Погибла одна женщина.

Под огнем также оказались Горловка, Донецк, Докучаевск и Кумачово.