В Челябинской области ищут тело пропавшего рыбака

Спасатели-водолазы ищут тело мужчины третьи сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Агаповском районе Челябинской области ищут тело пропавшего рыбака. О том, что вещи мужчины обнаружили на берегу водоема вблизи Агаповки, URA.RU 20 ноября сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона (ПСС).

«Спасатели-водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС ведут поиск в Агаповском районе. На тонком льду водоема предположительно погиб один из местных жителей», — сообщили URA.RU в ПСС.

У берега водоема нашли одежду и спиннинг рыбака. Мужчина 1967 года рождения ушел на рыбалку 17 ноября.

Не выходить на лед раньше времени рыбакам советовал председатель рыбацкого комитета Михаил Акатьев. С обращением к челябинцам выступили и ведомства. СКР и МЧС по региону предупредили о повышенном риске на водоемах: как на льду, так и на надувных лодках.