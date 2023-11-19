19 ноября 2023
18 ноября 2023

В Челябинской области ищут тело пропавшего рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, служба спасения, спасатели, катер, спасатель, лодка, псс
Спасатели-водолазы ищут тело мужчины третьи сутки Фото:

В Агаповском районе Челябинской области ищут тело пропавшего рыбака. О том, что вещи мужчины обнаружили на берегу водоема вблизи Агаповки, URA.RU 20 ноября сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона (ПСС).

«Спасатели-водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС ведут поиск в Агаповском районе. На тонком льду водоема предположительно погиб один из местных жителей», — сообщили URA.RU в ПСС.

У берега водоема нашли одежду и спиннинг рыбака. Мужчина 1967 года рождения ушел на рыбалку 17 ноября.

Не выходить на лед раньше времени рыбакам советовал председатель рыбацкого комитета Михаил Акатьев. С обращением к челябинцам выступили и ведомства. СКР и МЧС по региону предупредили о повышенном риске на водоемах: как на льду, так и на надувных лодках.

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В Агаповском районе Челябинской области ищут тело пропавшего рыбака. О том, что вещи мужчины обнаружили на берегу водоема вблизи Агаповки, URA.RU 20 ноября сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона (ПСС). «Спасатели-водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС ведут поиск в Агаповском районе. На тонком льду водоема предположительно погиб один из местных жителей», — сообщили URA.RU в ПСС. У берега водоема нашли одежду и спиннинг рыбака. Мужчина 1967 года рождения ушел на рыбалку 17 ноября. Не выходить на лед раньше времени рыбакам советовал председатель рыбацкого комитета Михаил Акатьев. С обращением к челябинцам выступили и ведомства. СКР и МЧС по региону предупредили о повышенном риске на водоемах: как на льду, так и на надувных лодках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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