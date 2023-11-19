19 ноября 2023
18 ноября 2023

На «Уралвагонзаводе» сократили выпуск грузовых вагонов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Краснокамска. Пермь, увз, уралвагонзавод, вагон грузовой
Выпуск вагонов сократился почти в два раза Фото:

Предприятие «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в концерн госкорпорации «Ростех») по итогам 2022-го почти вдвое сократило выпуск грузовых вагонов. Согласно данным, производство упало на 47,8%, до 7 200 единиц.

Снижение выпуска вагонов продолжилось и в 2023 году. Доля предприятия на рынке снизилась с 21,9% до 14,4%. Одна из причин значительного сокращения выпуска связана с тем, что УВЗ переориентировался на нужны Минобороны РФ, пишет Forbes.

При этом в 2021-м выпуск грузовых вагонов на УВЗ увеличивался — всего на 28,4%, до 13 800 единиц. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу предприятия. Ответ ожидается.

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Предприятие «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в концерн госкорпорации «Ростех») по итогам 2022-го почти вдвое сократило выпуск грузовых вагонов. Согласно данным, производство упало на 47,8%, до 7 200 единиц. Снижение выпуска вагонов продолжилось и в 2023 году. Доля предприятия на рынке снизилась с 21,9% до 14,4%. Одна из причин значительного сокращения выпуска связана с тем, что УВЗ переориентировался на нужны Минобороны РФ, пишет Forbes. При этом в 2021-м выпуск грузовых вагонов на УВЗ увеличивался — всего на 28,4%, до 13 800 единиц. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу предприятия. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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