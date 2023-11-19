«Уралвагонзавод» опроверг информацию о сокращении гражданского производства

Объемы гражданской продукции на предприятии не снизились Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Сокращение объемов выпуска грузовых вагонов никак не повлияло на общий объем выпуска гражданской продукции. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе «Уралвагонзавода» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») в контексте новости о том, что предприятие переориентировалось на нужды специальной военной операции.

«Информация о сокращении в 2022 году доли производства грузовых вагонов воспринимается многими, как сокращение производства всей гражданской продукции. Это не соответствует действительности. Сегодня мы можем уверенно говорить о поступательном росте производства „гражданки“, которая представлена широкой линейкой продукции», — рассказали представители УВЗ.

Так, самой востребованной продукцией в категории подвижного состава стала вагон-платформа 13-192-01, предназначенная для перевозки различных грузов. При этом изначально ее разрабатывали для перевозки военной техники. Помимо этого на предприятии делают крытые вагоны нового поколения. «Таким образом сегодня УВЗ выполняет контракты на поставку как вагонов, платформ, так и другой продукции подвижного состава. Цеха загружены по полной», — отметили на УВЗ.

Ранее журнал Forbes сообщил о том, что «Уралвагонзавод» по итогам 2022-го почти вдвое сократил выпуск грузовых вагонов. Связано это с тем, что предприятие якобы переориентировалось на нужды министерства обороны РФ.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. 11 октября УВЗ поставил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Участники СВО отмечают маневренность танков, изготовленных на уральском заводе.