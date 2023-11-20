Правительство РФ направит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в регионах

20 ноября 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Правительство РФ направит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов, заявил Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство РФ выделит Минтрансу 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии. Это позволит увеличить количество рейсов, а также повысит уровень комфорта поездок граждан. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 20 ноября. «В качестве опережающего развития мы направим миллиард рублей на реконструкцию двух воздушных гаваней в Дагестане и Якутии. Это будет способствовать увеличению количества рейсов и люди смогут путешествовать с комфортом», — заявил Мишустин. Его выступление опубликовано на сайте правительства РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин уже высказывался о том, что строительство аэропортов позволит ускорить развитие регионов. Он также говорил, что до конца 2023 года в России должны реконструировать инфраструктуру 18 аэропортов.

Правительство РФ выделит Минтрансу 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии. Это позволит увеличить количество рейсов, а также повысит уровень комфорта поездок граждан. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 20 ноября. «В качестве опережающего развития мы направим миллиард рублей на реконструкцию двух воздушных гаваней в Дагестане и Якутии. Это будет способствовать увеличению количества рейсов и люди смогут путешествовать с комфортом», — заявил Мишустин. Его выступление опубликовано на сайте правительства РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин уже высказывался о том, что строительство аэропортов позволит ускорить развитие регионов. Он также говорил, что до конца 2023 года в России должны реконструировать инфраструктуру 18 аэропортов.