Правительство РФ направит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в регионах

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Беседа М.В. Мишустина с премьер-министром Монголии Лувсаннасрайн Оюун-Эрдэнэ. Бишкек, мишустин михаил
Правительство РФ направит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов, заявил Мишустин Фото:

Правительство РФ выделит Минтрансу 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии. Это позволит увеличить количество рейсов, а также повысит уровень комфорта поездок граждан. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 20 ноября.

«В качестве опережающего развития мы направим миллиард рублей на реконструкцию двух воздушных гаваней в Дагестане и Якутии. Это будет способствовать увеличению количества рейсов и люди смогут путешествовать с комфортом», — заявил Мишустин. Его выступление опубликовано на сайте правительства РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин уже высказывался о том, что строительство аэропортов позволит ускорить развитие регионов. Он также говорил, что до конца 2023 года в России должны реконструировать инфраструктуру 18 аэропортов.

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Правительство РФ выделит Минтрансу 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии. Это позволит увеличить количество рейсов, а также повысит уровень комфорта поездок граждан. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 20 ноября. «В качестве опережающего развития мы направим миллиард рублей на реконструкцию двух воздушных гаваней в Дагестане и Якутии. Это будет способствовать увеличению количества рейсов и люди смогут путешествовать с комфортом», — заявил Мишустин. Его выступление опубликовано на сайте правительства РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин уже высказывался о том, что строительство аэропортов позволит ускорить развитие регионов. Он также говорил, что до конца 2023 года в России должны реконструировать инфраструктуру 18 аэропортов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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