06 сентября 2023

Бывшего главу курганского ГУ МЧС Рожкова ждет новый суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , рожков олег
Осужденному экс-главе курганского МЧС выставили иск о возмещении ущерба Фото:

Прокуратура Курганской области подала гражданский иск к экс-главе регионального ГУ МЧС Олегу Рожкову. Дело зарегистрировали в Курганском городском суде.

«Истец: прокуратура Курганской области в интересах РФ. Ответчик: Рожков Олег Анатольевич. Прочие исковые дела», — информирует система ГАС «Правосудие». Вести дело будет судья Ольга Тихонова. Предварительное слушание назначено на 11 сентября.

Как пояснили URA.RU в областной прокуратуре, ведомство считает Рожкова ответственным за причиненный ущерб по госконтракту. Поэтому к бывшему главе подали иск, согласно которому его просят сделать солидарным ответчиком по возмещению более 56 миллионов рублей, выплаченных из бюджета за неисправных роботов.

Согласно решению судов, возместить ущерб за роботов для МЧС должен экс-директор курганского завода спецтехники Вячеслав Филимонов. Его прокуратура указала в качестве третьего лица по делу. В настоящее время бизнесмен отбывает пятилетний срок за мошенничество и подал жалобу на свой приговор.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-главе курганского МЧС отказали в отмене приговора по делу о роботах. Также Рожков подал кассацию на обвинительный приговор о превышении полномочий при проверке гостиничного комплекса.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Курганской области подала гражданский иск к экс-главе регионального ГУ МЧС Олегу Рожкову. Дело зарегистрировали в Курганском городском суде. «Истец: прокуратура Курганской области в интересах РФ. Ответчик: Рожков Олег Анатольевич. Прочие исковые дела», — информирует система ГАС «Правосудие». Вести дело будет судья Ольга Тихонова. Предварительное слушание назначено на 11 сентября. Как пояснили URA.RU в областной прокуратуре, ведомство считает Рожкова ответственным за причиненный ущерб по госконтракту. Поэтому к бывшему главе подали иск, согласно которому его просят сделать солидарным ответчиком по возмещению более 56 миллионов рублей, выплаченных из бюджета за неисправных роботов. Согласно решению судов, возместить ущерб за роботов для МЧС должен экс-директор курганского завода спецтехники Вячеслав Филимонов. Его прокуратура указала в качестве третьего лица по делу. В настоящее время бизнесмен отбывает пятилетний срок за мошенничество и подал жалобу на свой приговор. Ранее URA.RU сообщало, что экс-главе курганского МЧС отказали в отмене приговора по делу о роботах. Также Рожков подал кассацию на обвинительный приговор о превышении полномочий при проверке гостиничного комплекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...