Бывшего главу курганского ГУ МЧС Рожкова ждет новый суд

07 сентября 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Осужденному экс-главе курганского МЧС выставили иск о возмещении ущерба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Курганской области подала гражданский иск к экс-главе регионального ГУ МЧС Олегу Рожкову. Дело зарегистрировали в Курганском городском суде. «Истец: прокуратура Курганской области в интересах РФ. Ответчик: Рожков Олег Анатольевич. Прочие исковые дела», — информирует система ГАС «Правосудие». Вести дело будет судья Ольга Тихонова. Предварительное слушание назначено на 11 сентября. Как пояснили URA.RU в областной прокуратуре, ведомство считает Рожкова ответственным за причиненный ущерб по госконтракту. Поэтому к бывшему главе подали иск, согласно которому его просят сделать солидарным ответчиком по возмещению более 56 миллионов рублей, выплаченных из бюджета за неисправных роботов. Согласно решению судов, возместить ущерб за роботов для МЧС должен экс-директор курганского завода спецтехники Вячеслав Филимонов. Его прокуратура указала в качестве третьего лица по делу. В настоящее время бизнесмен отбывает пятилетний срок за мошенничество и подал жалобу на свой приговор. Ранее URA.RU сообщало, что экс-главе курганского МЧС отказали в отмене приговора по делу о роботах. Также Рожков подал кассацию на обвинительный приговор о превышении полномочий при проверке гостиничного комплекса.

Прокуратура Курганской области подала гражданский иск к экс-главе регионального ГУ МЧС Олегу Рожкову. Дело зарегистрировали в Курганском городском суде. «Истец: прокуратура Курганской области в интересах РФ. Ответчик: Рожков Олег Анатольевич. Прочие исковые дела», — информирует система ГАС «Правосудие». Вести дело будет судья Ольга Тихонова. Предварительное слушание назначено на 11 сентября. Как пояснили URA.RU в областной прокуратуре, ведомство считает Рожкова ответственным за причиненный ущерб по госконтракту. Поэтому к бывшему главе подали иск, согласно которому его просят сделать солидарным ответчиком по возмещению более 56 миллионов рублей, выплаченных из бюджета за неисправных роботов. Согласно решению судов, возместить ущерб за роботов для МЧС должен экс-директор курганского завода спецтехники Вячеслав Филимонов. Его прокуратура указала в качестве третьего лица по делу. В настоящее время бизнесмен отбывает пятилетний срок за мошенничество и подал жалобу на свой приговор. Ранее URA.RU сообщало, что экс-главе курганского МЧС отказали в отмене приговора по делу о роботах. Также Рожков подал кассацию на обвинительный приговор о превышении полномочий при проверке гостиничного комплекса.