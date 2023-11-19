Свердловские силовики раскрыли подробности гибели 8-летней девочки на реке

Девочка ушла от подруги и утонула в реке в Свердловской области

20 ноября 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на реке Бобровка (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) 8-летняя девочка утонула в реке Бобровка, уйдя от одноклассницы, к которой ее привела мама. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Женщина привела дочку к подруге днем 19 ноября. После этого она ушла со старшей дочерью по магазинам. «В 14:40 мать вернулась за девочкой, однако та к тому времени ушла домой. Затем сыщики уголовного розыска совместно с нарядом ППСП нашли тело 8-летней девочки на Бобровке», — сообщил Горелых. По данным полковника, семья на учете в ПДН не состоит. Силовики не нашли телесных повреждений на теле девочки. Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по данному ЧП.

В Артемовском (Свердловская область) 8-летняя девочка утонула в реке Бобровка, уйдя от одноклассницы, к которой ее привела мама. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Женщина привела дочку к подруге днем 19 ноября. После этого она ушла со старшей дочерью по магазинам. «В 14:40 мать вернулась за девочкой, однако та к тому времени ушла домой. Затем сыщики уголовного розыска совместно с нарядом ППСП нашли тело 8-летней девочки на Бобровке», — сообщил Горелых. По данным полковника, семья на учете в ПДН не состоит. Силовики не нашли телесных повреждений на теле девочки. Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по данному ЧП.