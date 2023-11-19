19 ноября 2023

Свердловские силовики раскрыли подробности гибели 8-летней девочки на реке

Девочка ушла от подруги и утонула в реке в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, лед на реке, кама, река, лед
ЧП произошло на реке Бобровка (архивное фото) Фото:

В Артемовском (Свердловская область) 8-летняя девочка утонула в реке Бобровка, уйдя от одноклассницы, к которой ее привела мама. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Женщина привела дочку к подруге днем 19 ноября. После этого она ушла со старшей дочерью по магазинам. «В 14:40 мать вернулась за девочкой, однако та к тому времени ушла домой. Затем сыщики уголовного розыска совместно с нарядом ППСП нашли тело 8-летней девочки на Бобровке», — сообщил Горелых.

По данным полковника, семья на учете в ПДН не состоит. Силовики не нашли телесных повреждений на теле девочки. Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по данному ЧП.

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В Артемовском (Свердловская область) 8-летняя девочка утонула в реке Бобровка, уйдя от одноклассницы, к которой ее привела мама. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Женщина привела дочку к подруге днем 19 ноября. После этого она ушла со старшей дочерью по магазинам. «В 14:40 мать вернулась за девочкой, однако та к тому времени ушла домой. Затем сыщики уголовного розыска совместно с нарядом ППСП нашли тело 8-летней девочки на Бобровке», — сообщил Горелых. По данным полковника, семья на учете в ПДН не состоит. Силовики не нашли телесных повреждений на теле девочки. Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по данному ЧП.
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