В правительстве Пермского края отреагировали на обыски УФСБ

Правительство Пермского края: обыски УФСБ грозят репутационными рисками

02 ноября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

В правительстве Прикамья проведенные УФСБ оперативные мероприятия назвали избыточными Фото: Сергей Русанов © URA.RU В правительстве Пермского края обыски в ряде организаций, которые провели на текущей неделе сотрудники регионального управления ФСБ, назвали показательными. Оперативные мероприятия несут для органов власти репутационные риски. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе краевого правительства. «Ежемесячно исполнительные органы власти региона по запросам прокуратуры, МВД и других силовых ведомств предоставляет всю необходимую информацию — это обычная практика. Причем по разному кругу вопросов. При выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти в целом», — пояснили URA.RU в пресс-службе. URA.RU рассказывало, что следователи УФСБ 2 ноября нагрянули в АО «КПРК» и АНО «Агентство новых технологий». Силовиков интересовали документы, связанные с расходованием денег на юбилей Перми. Днем ранее оперативные мероприятия проводились в благотворительном фонде «Губерния», который, как считается, связан с краевым властями, пермском ТЮЗе и предприятии «Пермсгорэлектротранс». После визита силовиков были задержаны замдиректора предприятия Андрей Волосатых и руководитель автобусного парка Сергей Семушев. В отношении их возбуждены уголовные дела по факту получения и дачи взяток, а также посредничестве при передаче денег. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве Пермского края обыски в ряде организаций, которые провели на текущей неделе сотрудники регионального управления ФСБ, назвали показательными. Оперативные мероприятия несут для органов власти репутационные риски. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе краевого правительства. «Ежемесячно исполнительные органы власти региона по запросам прокуратуры, МВД и других силовых ведомств предоставляет всю необходимую информацию — это обычная практика. Причем по разному кругу вопросов. При выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти в целом», — пояснили URA.RU в пресс-службе. URA.RU рассказывало, что следователи УФСБ 2 ноября нагрянули в АО «КПРК» и АНО «Агентство новых технологий». Силовиков интересовали документы, связанные с расходованием денег на юбилей Перми. Днем ранее оперативные мероприятия проводились в благотворительном фонде «Губерния», который, как считается, связан с краевым властями, пермском ТЮЗе и предприятии «Пермсгорэлектротранс». После визита силовиков были задержаны замдиректора предприятия Андрей Волосатых и руководитель автобусного парка Сергей Семушев. В отношении их возбуждены уголовные дела по факту получения и дачи взяток, а также посредничестве при передаче денег.