В РФ создадут вакцину от реактивации «спящего» туберкулеза

Гинцбург: в РФ создают вакцину от туберкулеза, защищающую от его реактивации
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В РФ проводят заключительные испытания вакцины от заражения туберкулезом Фото:

В российском Центре Гамалеи проводят заключительные испытания вакцины от заражения туберкулезом ГамТБвак, после чего ученые проведут испытания второй альтерации вакцины от реактивации латентного туберкулеза. Об этом сообщил академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас третья фаза испытаний проходит, фактически показана эффективность и безопасность вакцины», — сказал Гинцбург «Газете.Ru». Он добавил, что новый препарат должен защищать от заражения, а его следующая форма — от реактивации «спящего» туберкулеза.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что в России создана вакцина против новых штаммов коронавируса, она может уже в декабре стать доступной для массового применения. По его словам, данная разработка может стать шагом на пути к вакцинам, которые будут обновляться перед каждым эпидемиологическим сезоном.

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В российском Центре Гамалеи проводят заключительные испытания вакцины от заражения туберкулезом ГамТБвак, после чего ученые проведут испытания второй альтерации вакцины от реактивации латентного туберкулеза. Об этом сообщил академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Сейчас третья фаза испытаний проходит, фактически показана эффективность и безопасность вакцины», — сказал Гинцбург «Газете.Ru». Он добавил, что новый препарат должен защищать от заражения, а его следующая форма — от реактивации «спящего» туберкулеза. Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что в России создана вакцина против новых штаммов коронавируса, она может уже в декабре стать доступной для массового применения. По его словам, данная разработка может стать шагом на пути к вакцинам, которые будут обновляться перед каждым эпидемиологическим сезоном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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