19 ноября 2023
18 ноября 2023

Роспотребнадзор наказал школу в ХМАО за неоплаченные штрафы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине "Красное и белое". Екатеринбург, проверка качества, роспотребнадзор
За просрочку штрафов школа в ХМАО заплатит вдвое больше Фото:

Роспотребнадзор наказал школу из Октябрьского района ХМАО за неоплаченные штрафы. Официальный сайт ведомства сообщил, что за просрочку образовательное учреждение заплатит вдвое больше, чем должно было ранее.

«МБОУ „Большеатлымская СОШ“ Октябрьского района своевременно не уплатило штрафы за три административных нарушения по 30 тысяч рублей. В связи с этим юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, то есть по 60 тысяч рублей за каждый протокол, итого в сумме 180 тысяч рублей», — указано в публикации ведомства.

Первые штрафы школа получила по результатам контрольно-надзорных мероприятий. Учреждение привлекли в ответственности за нарушение санитарных норм отдыха, оздоровления детей и организации питания.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО муниципальное предприятие «ЖЭК-3» вовремя не оплатило штраф за нарушение требований к питьевой воде, наложенный Роспотребнадзором. За это МУ привлекли к административной ответственности.

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Роспотребнадзор наказал школу из Октябрьского района ХМАО за неоплаченные штрафы. Официальный сайт ведомства сообщил, что за просрочку образовательное учреждение заплатит вдвое больше, чем должно было ранее. «МБОУ „Большеатлымская СОШ“ Октябрьского района своевременно не уплатило штрафы за три административных нарушения по 30 тысяч рублей. В связи с этим юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, то есть по 60 тысяч рублей за каждый протокол, итого в сумме 180 тысяч рублей», — указано в публикации ведомства. Первые штрафы школа получила по результатам контрольно-надзорных мероприятий. Учреждение привлекли в ответственности за нарушение санитарных норм отдыха, оздоровления детей и организации питания. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО муниципальное предприятие «ЖЭК-3» вовремя не оплатило штраф за нарушение требований к питьевой воде, наложенный Роспотребнадзором. За это МУ привлекли к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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