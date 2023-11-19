Курганцы заблокировали работу пункта Wildberries заказами к Новому году

Курганцы, готовясь к зиме, завалили пункты Wildberries заказами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане пункт выдачи заказов Wildberries оказался загружен товарами более чем на 100%. Причиной этому стали заказы новогодней утвари и зимней одежды. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Большое количество гирлянд разных видов: и сетка, и шторка. Новогодние гирлянды начали заказывать еще в августе 2023 года. К середине ноября на складе собралось несколько коробок. Больше всего заказов приходит на новогодние елки. Уже около десяти больших коробок стоит на пункте выдачи», — рассказал URA.RU источник.

Сообщается, что курганцы также заказывают пуховики. На склад в среднем приходят по 20 предметов верхней одежды. При этом от большинства из них отказывают. «Условно, приходит 20 пуховиков на одного человека. Один берут, а от остальных отказываются. Сотрудники пунктов жалуются, так как это значительно увеличивает количество работы», — делится источник.

Пункт загружен более чем на 100%. По словам собеседника агентства, лимит был значительно превышен. В распоряжении редакции имеются фотографии, на которых видны коробки с заказами. Однако по просьбе источника агентство не может опубликовать их.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пункт Wildberries оказался перегружен из-за тысячи брелоков. На тот момент туда поступило около 700 штук, ожидалась доставка оставшихся.