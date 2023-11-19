На предпринимателя из ХМАО завели дело за незаконную легализацию мигрантов

Бизнесмен из Нижневартовска продавал фиктивные документы трудовым мигрантам

Бизнесмен продавал мигрантам липовые документы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура Нижневартовска проверила деятельность генерального директора ООО «Юграспец», который за деньги продавал мигрантам фиктивные документы для продления срока временного пребывания в стране, по результатам проверки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с 2021 г. по октябрь 2023 г. генеральный директор одного из обществ арендовал помещение в торговом комплексе „Городок“ под видом оказания посреднических услуг иностранным гражданам по оформлению документов, необходимых для подтверждения законности нахождения на территории Российской Федерации», — сообщает пресс-служба. Бизнесмен заключал липовые трудовые договоры с иностранцами, не привлекая их к реальной работе.

Также мужчина предоставлял в уполномоченные органы фиктивные данные о месте жительства трудовых мигрантов. Возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан». Прокурата контролирует ход расследования.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ ищет новые эпизоды в коррупционном скандале в полиции ХМАО. Подозреваемая — начальница управления по вопросам миграции Оксана Семенова находится в СИЗО по подозрению в получении взяток за покровительство и выдачу патентов мигрантам.