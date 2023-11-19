19 ноября 2023
18 ноября 2023

На предпринимателя из ХМАО завели дело за незаконную легализацию мигрантов

Бизнесмен из Нижневартовска продавал фиктивные документы трудовым мигрантам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, рука в объектив, проверка документов, нелегалы, не снимать
Бизнесмен продавал мигрантам липовые документы Фото:

Прокуратура Нижневартовска проверила деятельность генерального директора ООО «Юграспец», который за деньги продавал мигрантам фиктивные документы для продления срока временного пребывания в стране, по результатам проверки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с 2021 г. по октябрь 2023 г. генеральный директор одного из обществ арендовал помещение в торговом комплексе „Городок“ под видом оказания посреднических услуг иностранным гражданам по оформлению документов, необходимых для подтверждения законности нахождения на территории Российской Федерации», — сообщает пресс-служба. Бизнесмен заключал липовые трудовые договоры с иностранцами, не привлекая их к реальной работе.

Также мужчина предоставлял в уполномоченные органы фиктивные данные о месте жительства трудовых мигрантов. Возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан». Прокурата контролирует ход расследования.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ ищет новые эпизоды в коррупционном скандале в полиции ХМАО. Подозреваемая — начальница управления по вопросам миграции Оксана Семенова находится в СИЗО по подозрению в получении взяток за покровительство и выдачу патентов мигрантам.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Нижневартовска проверила деятельность генерального директора ООО «Юграспец», который за деньги продавал мигрантам фиктивные документы для продления срока временного пребывания в стране, по результатам проверки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с 2021 г. по октябрь 2023 г. генеральный директор одного из обществ арендовал помещение в торговом комплексе „Городок“ под видом оказания посреднических услуг иностранным гражданам по оформлению документов, необходимых для подтверждения законности нахождения на территории Российской Федерации», — сообщает пресс-служба. Бизнесмен заключал липовые трудовые договоры с иностранцами, не привлекая их к реальной работе. Также мужчина предоставлял в уполномоченные органы фиктивные данные о месте жительства трудовых мигрантов. Возбуждено уголовное дело по статье «организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан». Прокурата контролирует ход расследования. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ ищет новые эпизоды в коррупционном скандале в полиции ХМАО. Подозреваемая — начальница управления по вопросам миграции Оксана Семенова находится в СИЗО по подозрению в получении взяток за покровительство и выдачу патентов мигрантам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...