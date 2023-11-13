ФСБ ищет новые эпизоды в коррупционном скандале в полиции ХМАО

13 ноября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Тюменское УФСБ подключилось к расследованию Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin Управление ФСБ по Тюменской области подключилось к расследованию коррупционного скандала в управлении по вопросам миграции полиции ХМАО. Его начальница Оксана Семенова отправилась в СИЗО по подозрению в получении взяток за покровительство и выдачу патентов мигрантам. В пресс-службе УФСБ корреспонденту URA.RU сообщили, что ведомство проводит мероприятия, направленные на установление новых эпизодов противоправной деятельности. «По версии следствия, подозреваемая, действуя из корыстной заинтересованности, требовала перечислять ей на карту часть выплаченных премий от подчиненного сотрудника взамен на общее покровительство. При невыполнении этих требований обещала создать неблагоприятные условия для службы. Кроме того, по заранее достигнутой договоренности, направленной на получение взятки, оказала содействие при постановке на учет иностранных работников, а также при оформлении и выдаче патента одной из коммерческих организаций региона. В настоящее время РУФСБ проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов ее противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Тюменской области. В отношении Семеновой возбуждено три уголовных дела. Ее заключили под стражу сроком на два месяца. Ранее URA.RU писало о том, что югорские следователи вскрыли связи подозреваемой с таджикской диаспорой. По версии силовиков, она действовала в связке с застройщиком из Ханты-Мансийска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление ФСБ по Тюменской области подключилось к расследованию коррупционного скандала в управлении по вопросам миграции полиции ХМАО. Его начальница Оксана Семенова отправилась в СИЗО по подозрению в получении взяток за покровительство и выдачу патентов мигрантам. В пресс-службе УФСБ корреспонденту URA.RU сообщили, что ведомство проводит мероприятия, направленные на установление новых эпизодов противоправной деятельности. «По версии следствия, подозреваемая, действуя из корыстной заинтересованности, требовала перечислять ей на карту часть выплаченных премий от подчиненного сотрудника взамен на общее покровительство. При невыполнении этих требований обещала создать неблагоприятные условия для службы. Кроме того, по заранее достигнутой договоренности, направленной на получение взятки, оказала содействие при постановке на учет иностранных работников, а также при оформлении и выдаче патента одной из коммерческих организаций региона. В настоящее время РУФСБ проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов ее противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Тюменской области. В отношении Семеновой возбуждено три уголовных дела. Ее заключили под стражу сроком на два месяца. Ранее URA.RU писало о том, что югорские следователи вскрыли связи подозреваемой с таджикской диаспорой. По версии силовиков, она действовала в связке с застройщиком из Ханты-Мансийска.