В ХМАО назвали самые дорогие подработки к Новому году

«Авито»: в ХМАО на подработке Дедом Морозом готовы платить 60 тысяч рублей

20 ноября 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

На праздниках в ХМАО Деду Морозу и Снегурочке обещают платить до 60 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самыми прибыльными новогодними подработками в ХМАО стали вакансии Деда Мороза и Снегурочки. Актерам, которые сыграют роль персонажей на праздниках, обещают платить до 60 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы». «В преддверии новогодних праздников в Сургуте приглашают кандидатов на кастинг на роль Деда Мороза и Снегурочки. Вакансия также актуально для соискателей старше 16 лет и студентов. Аниматорам предстоит радовать и поздравлять детей, а также проводить новогодние мероприятия. При неполном дне работодатель предлагает зарплату 30-60 тысяч рублей», — говорится в исследовании сервиса. Другой прибыльной подработкой в ХМАО стала упаковка сладких новогодних подарков. В зависимости от графика сотрудникам обещают платить от 44 до 52 тысяч рублей. Среди прочего в регионе ищут продавцов пиротехники. «Предлагают зарплату от 35 000 рублей и проценты от продаж. Сотруднику предстоит консультировать клиентов, работать с кассой, соблюдать чистоту и порядок в магазине», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о самых дефицитных профессиях ХМАО. Среди прочего, в регионе наблюдается острая нехватка токарей и фрезеровщиков.

Самыми прибыльными новогодними подработками в ХМАО стали вакансии Деда Мороза и Снегурочки. Актерам, которые сыграют роль персонажей на праздниках, обещают платить до 60 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы». «В преддверии новогодних праздников в Сургуте приглашают кандидатов на кастинг на роль Деда Мороза и Снегурочки. Вакансия также актуально для соискателей старше 16 лет и студентов. Аниматорам предстоит радовать и поздравлять детей, а также проводить новогодние мероприятия. При неполном дне работодатель предлагает зарплату 30-60 тысяч рублей», — говорится в исследовании сервиса. Другой прибыльной подработкой в ХМАО стала упаковка сладких новогодних подарков. В зависимости от графика сотрудникам обещают платить от 44 до 52 тысяч рублей. Среди прочего в регионе ищут продавцов пиротехники. «Предлагают зарплату от 35 000 рублей и проценты от продаж. Сотруднику предстоит консультировать клиентов, работать с кассой, соблюдать чистоту и порядок в магазине», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о самых дефицитных профессиях ХМАО. Среди прочего, в регионе наблюдается острая нехватка токарей и фрезеровщиков.