Силовики задержали в Москве экс-директора челябинского нацпарка «Таганай»

В Москве задержан замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-руководитель нацпарка «Таганай» в Челябинской области Алексей Яковлев. Задержание связано с его прежней работой.
«Яковлев задержан. Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Яковлев руководил нацпарком «Таганай» до с 2010 по январь 2021 года. 14 января 2021 года его назначили замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ и он уехал в Москву. Нацпарк «Таганай» находится на территории Златоуста.
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