Силовики задержали в Москве экс-директора челябинского нацпарка «Таганай»

20 ноября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Алексея Яковлева перевели на работу в Москву в январе 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве задержан замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-руководитель нацпарка «Таганай» в Челябинской области Алексей Яковлев. Задержание связано с его прежней работой. «Яковлев задержан. Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минприроды. Яковлев руководил нацпарком «Таганай» до с 2010 по январь 2021 года. 14 января 2021 года его назначили замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ и он уехал в Москву. Нацпарк «Таганай» находится на территории Златоуста.

В Москве задержан замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-руководитель нацпарка «Таганай» в Челябинской области Алексей Яковлев. Задержание связано с его прежней работой. «Яковлев задержан. Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минприроды. Яковлев руководил нацпарком «Таганай» до с 2010 по январь 2021 года. 14 января 2021 года его назначили замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ и он уехал в Москву. Нацпарк «Таганай» находится на территории Златоуста.