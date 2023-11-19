19 ноября 2023

Силовики задержали в Москве экс-директора челябинского нацпарка «Таганай»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, яковлев алексей
Алексея Яковлева перевели на работу в Москву в январе 2021 года Фото:

В Москве задержан замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-руководитель нацпарка «Таганай» в Челябинской области Алексей Яковлев. Задержание связано с его прежней работой.

«Яковлев задержан. Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

Яковлев руководил нацпарком «Таганай» до с 2010 по январь 2021 года. 14 января 2021 года его назначили замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ и он уехал в Москву. Нацпарк «Таганай» находится на территории Златоуста.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве задержан замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-руководитель нацпарка «Таганай» в Челябинской области Алексей Яковлев. Задержание связано с его прежней работой. «Яковлев задержан. Оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минприроды. Яковлев руководил нацпарком «Таганай» до с 2010 по январь 2021 года. 14 января 2021 года его назначили замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ и он уехал в Москву. Нацпарк «Таганай» находится на территории Златоуста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...