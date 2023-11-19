Житель ХМАО стал лотерейным миллионером, но не пришел за деньгами

20 ноября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Югорчанин выиграл миллион рублей, но еще не успел забрать приз Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал лотерейным миллионером. Югорчанину удалось выиграть миллион рублей, однако победитель пока что не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «Столото». «Выигрыш 1 000 000 рублей, 21 октября. Победитель еще не оформил выигрыш», — говорится в сообщении. Всего за октябрь югорчане выиграли в лотерею почти 70 миллионов рублей и купили 260 тысяч билетов. Получить призовые деньги можно в течении тысячи дней с даты проведения розыгрыша. «Поэтому у победителей еще есть достаточно времени, чтобы благополучно оформить свои выигрыши», — уточняют представители лотереи. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО разбогатели почти на 200 миллионов рублей с помощью лотереи. Такую сумму югорчанам удалось выиграть с августа по октябрь.

Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал лотерейным миллионером. Югорчанину удалось выиграть миллион рублей, однако победитель пока что не обратился за деньгами. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба «Столото». «Выигрыш 1 000 000 рублей, 21 октября. Победитель еще не оформил выигрыш», — говорится в сообщении. Всего за октябрь югорчане выиграли в лотерею почти 70 миллионов рублей и купили 260 тысяч билетов. Получить призовые деньги можно в течении тысячи дней с даты проведения розыгрыша. «Поэтому у победителей еще есть достаточно времени, чтобы благополучно оформить свои выигрыши», — уточняют представители лотереи. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО разбогатели почти на 200 миллионов рублей с помощью лотереи. Такую сумму югорчанам удалось выиграть с августа по октябрь.