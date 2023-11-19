В Мегионе сложили мандаты единороссы Симкин и Арсаев

Единороссы покидают думу Мегиона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Мегионе сложили мандаты единороссы Николай Симкин и Лечи Арсаев. Источник в политическом истеблишменте рассказал URA.RU, что это произошло после получения письма из аппарата губернатора ХМАО Натальи Комаровой о нарушениях при подаче деклараций о доходах.

«Окружные власти нашли нарушения в налоговых декларациях Арсаева и Симкина. Одиозный Арсаев (возглавляет компанию „Северстрой“, это якорный застройщик Мегиона) отказался от мандата накануне оглашения приговора суда по уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью — в 2020 году он устроил потасовку в кабинете покойного мэра Олега Дейнеки. Депутат Симкин, представлявший в думе интересы нефтяников, переехал в Тюмень и решил последовать примеру коллеги», — сообщает инсайдер.

Другой источник агентства уточнил, что отставка депутатов в большей степени связана не с декларациями. «Местные власти успели избавиться от двух депутатов до того, как разгорелся скандал, а письмо из аппарата губернатора Комаровой стало благовидным предлогом. Особенно это касается уголовного дела Арсаева», — считает инсайдер.

На сайте мегионского суда указан статус уголовного дела «судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора». По номеру Арсаева, имевшемуся в распоряжении редакции, сообщили, что «этот телефон не принадлежит Лечи Шехдиевичу». Симкин отказался от комментариев. В аппарат думы Мегиона направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало об уголовном деле Арзаева. Местная предпринимательница заявила, что он избил ее в кабинете мэра.