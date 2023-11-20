Прилепин объяснил, как проходит «скрытая мобилизация» в России. Видео

Прилепин: власти РФ щедро платят добровольцам, участвующим в СВО
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Российские власти щедро платят добровольцам на СВО, заявил Захар Прилепин Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

На данный момент в России нет мобилизации. Вместо этого власти всячески поощряют набор добровольцев в ряды Вооруженных сил РФ, что можно назвать «скрытой мобилизацией». Об этом заявил писатель Захар Прилепин.

«Идет набор добровольцев. Их заманивают деньгами, контрактами, еще каким-то образом. Это вот и называется скрытая мобилизация. Мы действительно много собираем добровольцев. Государство у нас богатое, оно предлагает очень большие деньги», — заявил Прилепин в интервью журналистке Ксении Собчак.

Писатель отметил, что в отличие от Украины солдаты в РФ идут на фронт добровольно, хоть и за зарплату. «У нас не гонят метлой идти в огонь, в отличие от Украины», — добавил он.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о ее завершении. В Генштабе отмечали, что у России достаточно военнослужащих для дальнейшего проведения СВО, и планов по проведению дополнительной мобилизации в стране нет. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в этом году на контрактную службу были приняты примерно 410 000 человек.

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На данный момент в России нет мобилизации. Вместо этого власти всячески поощряют набор добровольцев в ряды Вооруженных сил РФ, что можно назвать «скрытой мобилизацией». Об этом заявил писатель Захар Прилепин. «Идет набор добровольцев. Их заманивают деньгами, контрактами, еще каким-то образом. Это вот и называется скрытая мобилизация. Мы действительно много собираем добровольцев. Государство у нас богатое, оно предлагает очень большие деньги», — заявил Прилепин в интервью журналистке Ксении Собчак. Писатель отметил, что в отличие от Украины солдаты в РФ идут на фронт добровольно, хоть и за зарплату. «У нас не гонят метлой идти в огонь, в отличие от Украины», — добавил он. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о ее завершении. В Генштабе отмечали, что у России достаточно военнослужащих для дальнейшего проведения СВО, и планов по проведению дополнительной мобилизации в стране нет. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в этом году на контрактную службу были приняты примерно 410 000 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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