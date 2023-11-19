В Перми краевые власти забрали скандальный участок под стадионом «Молот»

20 ноября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

На месте стадиона возведут легкоатлетический кластер (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участок земли под стадионом «Молот» в Перми перешел в собственность региона, сообщили в краевом правительстве. Ранее здесь планировалось построить жилой комплекс, что вызвало возмущение местных жителей, которые жаловались президенту Владимиру Путину. Позже власти приняли решение возвести здесь легкоатлетический кластер. «Земельный участок бывшего стадиона рядом с универсальным дворцом спорта „Молот“ перешел в краевую собственность. Ранее территория общей площадью 5,4 га принадлежала ГК „ПМД“», — говорится на сайте правительства и губернатора Прикамья. Как рассказывало URA.RU, еще в 2021 году активисты, борющиеся за сохранение стадиона, жаловались Путину. Летом 2023 года власти Пермского края завили, что на месте стадиона построят новый легкоатлетический кластер, где будут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.

Участок земли под стадионом «Молот» в Перми перешел в собственность региона, сообщили в краевом правительстве. Ранее здесь планировалось построить жилой комплекс, что вызвало возмущение местных жителей, которые жаловались президенту Владимиру Путину. Позже власти приняли решение возвести здесь легкоатлетический кластер. «Земельный участок бывшего стадиона рядом с универсальным дворцом спорта „Молот“ перешел в краевую собственность. Ранее территория общей площадью 5,4 га принадлежала ГК „ПМД“», — говорится на сайте правительства и губернатора Прикамья. Как рассказывало URA.RU, еще в 2021 году активисты, борющиеся за сохранение стадиона, жаловались Путину. Летом 2023 года власти Пермского края завили, что на месте стадиона построят новый легкоатлетический кластер, где будут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.