В Перми появится новый стадион

На стадионе смогут заниматься и любители, и профессионалы Фото: Московец Илья © URA.RU

В Перми планируют создать новый легкоатлетический кластер «Молот». На нем будут проходит тренировки профессиональных спортсменов, а также занятия для любителей. Об этом сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края.

«Легкоатлеты Пермского края демонстрируют высокие результаты и достижения на Всероссийских соревнованиях. Однако для качественного прорыва прикамским легкоатлетам, в том числе паралимпийцем, необходима своя спортивная база, отвечающая современным стандартам», — сообщила глава минспорта Татьяна Чеснокова.

Легкоатлетический кластер было решено построить после визита Всероссийской федерации легкой атлетики в Пермь летом 2023 года. Новый стадион будет расположен рядом с УДС «Молот» в Мотовилихинском районе и займет площадь не менее 4,5 гектар. Спортивный объект построят таким образом, чтобы он соответствовал требованиям ВФЛА, и там можно было проводить соревнования всероссийского уровня. Кроме беговых дорожек на объекте планируют разместить футбольное поле, зрительские трибуны, раздевалки. Также на территории кластера построят футбольную площадку, хоккейную коробку, крытую тренировочную ледовую арену, баскетбольные и волейбольные площадки.

Для финансирования строительства кластера планируют привлекать разные источники финансирования в том числе федеральные целевые программы и механизмы государственно-частного партнерства. Минимущество уже приступило к подготовке документации будущего кластера.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми построили новую детскую баскетбольную площадку в микрорайоне Садовый. Ее проинспектировал губернатор Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что многие именитые спортсмены начинали свой путь вот в таких дворах.