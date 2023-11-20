Пермяк, спасавший на поле боя своих товарищей, получил награду

Артуру Минину вручили медаль «За спасение погибавших» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец села Кочево Пермского края Артур Минин удостоился награды «За спасение погибавших». В ходе участия в спецоперации пермяк спасал жизни своих товарищей на поле боя. Указ о награждении Минина президент РФ Владимир Путин подписал 2 ноября, говорится в telegram-канале сообщества помощи участникам СВО «Пера-богатырь».

«Нашему земляку из Кочево Артуру Минину вручили государственную награду, „За спасение погибавших“. Артур с риском для жизни спасал с поля боя наших ребят!», — говорится в сообществе. Медаль «За спасение погибавших» учреждена Указом президента РФ от 2 марта 1994 года.

Ранее аналогичной награды удостоилась заведующая здравпунктом в ООО «Елизаветинская больница» Анна Никитина. Медаль ей была вручена «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».