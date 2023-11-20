Пермяк, спасавший на поле боя своих товарищей, получил награду

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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , награда, медаль за спасение погибавших
Артуру Минину вручили медаль «За спасение погибавших» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец села Кочево Пермского края Артур Минин удостоился награды «За спасение погибавших». В ходе участия в спецоперации пермяк спасал жизни своих товарищей на поле боя. Указ о награждении Минина президент РФ Владимир Путин подписал 2 ноября, говорится в telegram-канале сообщества помощи участникам СВО «Пера-богатырь».

«Нашему земляку из Кочево Артуру Минину вручили государственную награду, „За спасение погибавших“. Артур с риском для жизни спасал с поля боя наших ребят!», — говорится в сообществе. Медаль «За спасение погибавших» учреждена Указом президента РФ от 2 марта 1994 года.

Ранее аналогичной награды удостоилась заведующая здравпунктом в ООО «Елизаветинская больница» Анна Никитина. Медаль ей была вручена «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».

Указ о награждении жителя села Кочево Артура Минина президент Владимир Путин подписал 2 ноября 2023 года
Указ о награждении жителя села Кочево Артура Минина президент Владимир Путин подписал 2 ноября 2023 года
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Уроженец села Кочево Пермского края Артур Минин удостоился награды «За спасение погибавших». В ходе участия в спецоперации пермяк спасал жизни своих товарищей на поле боя. Указ о награждении Минина президент РФ Владимир Путин подписал 2 ноября, говорится в telegram-канале сообщества помощи участникам СВО «Пера-богатырь». «Нашему земляку из Кочево Артуру Минину вручили государственную награду, „За спасение погибавших“. Артур с риском для жизни спасал с поля боя наших ребят!», — говорится в сообществе. Медаль «За спасение погибавших» учреждена Указом президента РФ от 2 марта 1994 года. Ранее аналогичной награды удостоилась заведующая здравпунктом в ООО «Елизаветинская больница» Анна Никитина. Медаль ей была вручена «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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