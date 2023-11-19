19 ноября 2023

В Тюмени появились объявления о продаже наркотиков для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени рекламируют интернет-магазин, в котором торгуют наркотиками Фото:

На окраинах Тюмени появилась реклама магазина по продаже наркотиков в даркнете (теневой интернет). Об этом URA.RU рассказала одна их жительниц города. По ее словам, объявления, которые неизвестные расклеивают в жилых кварталах, специально стилизованы так, чтобы привлекать внимание детей.

«Я с двумя детьми гуляла в сквере Равновесия. Мой восьмилетний сын пошел к магазину, вернулся, и приносит оттуда эту наклейку. Я прочитала и не поняла сразу, потом догадалась. У сына спрашиваю: где взял? Говорит, на стене было наклеено. Ребенок маленький, принес маме. Картинки детские, интересные. А постарше уже не понесут родителям», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

В УМВД по Тюменской области призвали жителей региона сообщать о подобных инцидентах в полицию. «Рекомендуем жителям Тюменской области обращаться в правоохранительные органы. Для принятия мер в рамках действующего законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство писало о том, что жителей микрорайона Тюменский — 3 терроризируют закладчики, которые распространяют наркотики вблизи детских садов и школ. По словам источников агентства, некоторые наркокурьеры заводят диалоги с детьми из указанных учреждений, чтобы установить с ними контакт.

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На окраинах Тюмени появилась реклама магазина по продаже наркотиков в даркнете (теневой интернет). Об этом URA.RU рассказала одна их жительниц города. По ее словам, объявления, которые неизвестные расклеивают в жилых кварталах, специально стилизованы так, чтобы привлекать внимание детей. «Я с двумя детьми гуляла в сквере Равновесия. Мой восьмилетний сын пошел к магазину, вернулся, и приносит оттуда эту наклейку. Я прочитала и не поняла сразу, потом догадалась. У сына спрашиваю: где взял? Говорит, на стене было наклеено. Ребенок маленький, принес маме. Картинки детские, интересные. А постарше уже не понесут родителям», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. В УМВД по Тюменской области призвали жителей региона сообщать о подобных инцидентах в полицию. «Рекомендуем жителям Тюменской области обращаться в правоохранительные органы. Для принятия мер в рамках действующего законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что жителей микрорайона Тюменский — 3 терроризируют закладчики, которые распространяют наркотики вблизи детских садов и школ. По словам источников агентства, некоторые наркокурьеры заводят диалоги с детьми из указанных учреждений, чтобы установить с ними контакт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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