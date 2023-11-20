В РФ планируют расширить действие прав автомобилистов

«Коммерсант»: водители с категорией А и В смогут управлять снегоходом
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Водители с категорией прав А и В смогут управлять квадроциклом и снегоходом Фото:

Министерство экономического развития выступает за расширение прав для автомобилистов. Готовится новый законопроект, который позволит водителям категорий А и В управлять квадроциклом и снегоходом.

«Обладателям прав категории А (водители могут управлять мотоциклами — прим. URA.RU) разрешат управлять спецтехникой категории АI (можно управлять снегоходом и квадроциклом — прим. URA.RU) в лесу без выезда на дороги общего пользования. Обладатели прав категории B (водители могут управлять легковыми автомобилями и внедорожниками — прим. URA.RU) смогут водить снегоходы только на специальных трассах», — пишет «Коммерсант».

Ограничения автовладельцев с категорией В связаны с тем, что они не обладают навыками вождения транспорта с мотоциклетной подставкой. В проработке инициативы, помимо Минэкономики РФ, также принимают участие МВД и Минсельзоз РФ.

Для водителей ожидаются и другие изменения. С 1 апреля 2024 года в силу вступают изменения в ФЗ «О безопасности дорожного движения». Водители должны снова идти на экзамен, чтобы обновить права. Автовладельцы также смогут регистрировать свой транспорт без полиса ОСАГО. Госдума приняла законопроект в первом чтении.

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Министерство экономического развития выступает за расширение прав для автомобилистов. Готовится новый законопроект, который позволит водителям категорий А и В управлять квадроциклом и снегоходом. «Обладателям прав категории А (водители могут управлять мотоциклами — прим. URA.RU) разрешат управлять спецтехникой категории АI (можно управлять снегоходом и квадроциклом — прим. URA.RU) в лесу без выезда на дороги общего пользования. Обладатели прав категории B (водители могут управлять легковыми автомобилями и внедорожниками — прим. URA.RU) смогут водить снегоходы только на специальных трассах», — пишет «Коммерсант». Ограничения автовладельцев с категорией В связаны с тем, что они не обладают навыками вождения транспорта с мотоциклетной подставкой. В проработке инициативы, помимо Минэкономики РФ, также принимают участие МВД и Минсельзоз РФ. Для водителей ожидаются и другие изменения. С 1 апреля 2024 года в силу вступают изменения в ФЗ «О безопасности дорожного движения». Водители должны снова идти на экзамен, чтобы обновить права. Автовладельцы также смогут регистрировать свой транспорт без полиса ОСАГО. Госдума приняла законопроект в первом чтении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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