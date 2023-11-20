Челябинский СК предъявил окончательное обвинение экс-замначальника Ростехнадзора

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Горбачев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении полномочий Фото:

Бывшему заместителю начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву предъявили окончательное обвинение. Ему вменяют получение взятки и превышение полномочий. Об этом сообщили URA.RU 20 ноября в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „в“ частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Наложен арест на счета и имущество обвиняемого на сумму более 50 млн рублей», — уточнили URA.RU в СУ СКР.

По версии следствия, с 30 сентября по 30 ноября 2019 года Горбачев через посредника получил взятку в размере полумиллиона рублей. Ее передал гендиректор подрядной организации перед проверкой работ на федеральной трассе. Горбачев должен был выдать заключение о соответствии объекта капстроительства.

Работы на участке реконструкции на сумму 54 млн рублей остались не выполнены. Сейчас идет завершающая стадия расследования.

Горбачева задержали в марте сотрудники УФСБ по Челябинской области. Тогда при выявленных нарушениях он подписал заключение о соответствии отремонтированного участка трассы М-5 всем требованиям. 22 марта ему избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца.

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Бывшему заместителю начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву предъявили окончательное обвинение. Ему вменяют получение взятки и превышение полномочий. Об этом сообщили URA.RU 20 ноября в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „в“ частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Наложен арест на счета и имущество обвиняемого на сумму более 50 млн рублей», — уточнили URA.RU в СУ СКР. По версии следствия, с 30 сентября по 30 ноября 2019 года Горбачев через посредника получил взятку в размере полумиллиона рублей. Ее передал гендиректор подрядной организации перед проверкой работ на федеральной трассе. Горбачев должен был выдать заключение о соответствии объекта капстроительства. Работы на участке реконструкции на сумму 54 млн рублей остались не выполнены. Сейчас идет завершающая стадия расследования. Горбачева задержали в марте сотрудники УФСБ по Челябинской области. Тогда при выявленных нарушениях он подписал заключение о соответствии отремонтированного участка трассы М-5 всем требованиям. 22 марта ему избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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