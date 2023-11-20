Челябинский СК предъявил окончательное обвинение экс-замначальника Ростехнадзора

Горбачев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему заместителю начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву предъявили окончательное обвинение. Ему вменяют получение взятки и превышение полномочий. Об этом сообщили URA.RU 20 ноября в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „в“ частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Наложен арест на счета и имущество обвиняемого на сумму более 50 млн рублей», — уточнили URA.RU в СУ СКР.

По версии следствия, с 30 сентября по 30 ноября 2019 года Горбачев через посредника получил взятку в размере полумиллиона рублей. Ее передал гендиректор подрядной организации перед проверкой работ на федеральной трассе. Горбачев должен был выдать заключение о соответствии объекта капстроительства.

Работы на участке реконструкции на сумму 54 млн рублей остались не выполнены. Сейчас идет завершающая стадия расследования.

Горбачева задержали в марте сотрудники УФСБ по Челябинской области. Тогда при выявленных нарушениях он подписал заключение о соответствии отремонтированного участка трассы М-5 всем требованиям. 22 марта ему избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО на два месяца.