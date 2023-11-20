Экс-мэра попросили отозвать из Совфеда после упрека свердловчан в жадности. Фото

20 ноября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

С инициативой после заявления Александра Высокинского выступил союз НТО Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге владельцы киосков попросили отозвать сенатора от Свердловской области Александра Высокинского из Совфеда после того, как он обвинил екатеринбуржцев в жадности. С такой инициативой в свердловское заксобрание обратились представители «Союза нестационарных торговых объектов». «Высокинский выступает за увеличение тарифов на воду для населения, при этом обвиняет екатеринбуржцев в жадности. Считаем, что такой человек не имеет права представлять Свердловскую область на федеральном уровне», — сказал URA.RU глава союза НТО Денис Рудаков. По его словам, обращение было зарегистрировано. Оперативно связаться с Высокинским не удалось. На сообщение в мессенджере сенатор пока не ответил. Резонансное высказывание Высокинский сделал 17 ноября на форуме «Города России — 2023». Он сказал, что екатеринбуржцы готовы тратить по 20 тысяч рублей на авто, но не хотят платить на 400 рублей больше за воду. Фото: предоставлено Денисом Рудаковым

В Екатеринбурге владельцы киосков попросили отозвать сенатора от Свердловской области Александра Высокинского из Совфеда после того, как он обвинил екатеринбуржцев в жадности. С такой инициативой в свердловское заксобрание обратились представители «Союза нестационарных торговых объектов». «Высокинский выступает за увеличение тарифов на воду для населения, при этом обвиняет екатеринбуржцев в жадности. Считаем, что такой человек не имеет права представлять Свердловскую область на федеральном уровне», — сказал URA.RU глава союза НТО Денис Рудаков. По его словам, обращение было зарегистрировано. Оперативно связаться с Высокинским не удалось. На сообщение в мессенджере сенатор пока не ответил. Резонансное высказывание Высокинский сделал 17 ноября на форуме «Города России — 2023». Он сказал, что екатеринбуржцы готовы тратить по 20 тысяч рублей на авто, но не хотят платить на 400 рублей больше за воду.