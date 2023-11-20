Челябинская компания займется ремонтом школы, о которой говорил Шумков

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Поездка Алексея Текслера в Ашу. Челябинская область, школа, ремонт школы, подготовка к учебному году
Школу в Далматово отремонтируют за 9,3 млн рублей Фото:

Капитальным ремонтом школы №3 в Далматово (Курганская область) займется строительная компания «БИК+» из Челябинской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Ремонт учреждения был инициирован губернатором Вадимом Шумковым.

«ООО „БИК+“, г. Троицк, Челябинская область. Объект закупки: капитальный ремонт здания МКОУ „ДСОШ №3“ в г. Далматово, ул. Советская, д. 233. Цена контракта: 9 328 831 рублей», — говорится в аукционной документации.

Согласно техдокументации, подрядная организация должна будет заменить дверные блоки в школе. Начать работы планируют с середины января 2024 года. До этого в школе Далматово был построен новый стадион.

В Курганскую область направляется все необходимые средства на капитальный ремонт школ. Благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить около 160 образовательных учреждений региона. Ремонт соцобъектов находится под контролем губернатора. В частности, недавно Шумков потребовал подрядчика ускорить ремонт школы в Белозерском округе.

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Капитальным ремонтом школы №3 в Далматово (Курганская область) займется строительная компания «БИК+» из Челябинской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Ремонт учреждения был инициирован губернатором Вадимом Шумковым. «ООО „БИК+“, г. Троицк, Челябинская область. Объект закупки: капитальный ремонт здания МКОУ „ДСОШ №3“ в г. Далматово, ул. Советская, д. 233. Цена контракта: 9 328 831 рублей», — говорится в аукционной документации. Согласно техдокументации, подрядная организация должна будет заменить дверные блоки в школе. Начать работы планируют с середины января 2024 года. До этого в школе Далматово был построен новый стадион. В Курганскую область направляется все необходимые средства на капитальный ремонт школ. Благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить около 160 образовательных учреждений региона. Ремонт соцобъектов находится под контролем губернатора. В частности, недавно Шумков потребовал подрядчика ускорить ремонт школы в Белозерском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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