Челябинская компания займется ремонтом школы, о которой говорил Шумков

Капитальным ремонтом школы №3 в Далматово (Курганская область) займется строительная компания «БИК+» из Челябинской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Ремонт учреждения был инициирован губернатором Вадимом Шумковым.
«ООО „БИК+“, г. Троицк, Челябинская область. Объект закупки: капитальный ремонт здания МКОУ „ДСОШ №3“ в г. Далматово, ул. Советская, д. 233. Цена контракта: 9 328 831 рублей», — говорится в аукционной документации.
Согласно техдокументации, подрядная организация должна будет заменить дверные блоки в школе. Начать работы планируют с середины января 2024 года. До этого в школе Далматово был построен новый стадион.
В Курганскую область направляется все необходимые средства на капитальный ремонт школ. Благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить около 160 образовательных учреждений региона. Ремонт соцобъектов находится под контролем губернатора. В частности, недавно Шумков потребовал подрядчика ускорить ремонт школы в Белозерском округе.
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