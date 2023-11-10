10 ноября 2023

Шумков потребовал ускорить ремонт школ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, шумков вадим
Курганский губернатор Вадим Шумков обратил внимание подрядчика на затягивание ремонта школ в Белозерском округе Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков потребовал ускорить работу подрядчика, который ремонтирует школы в Белозерском округе. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«По трем школам Белозерского округа работы еще идут. Не так быстро, как нам, ребятишкам и их родителям хотелось бы. Поручил коллегам по правительству вместе с местной администрацией ускорить подрядчика и активнее самим включиться в процесс», — написал в посте Шумков.

По словам Шумкова, подрядчик завершил ремонт школы в деревне Ягодная Белозерского округа, в которой занимаются более 100 ребятишек. Он добавил, что директор вместе с педагогами и учениками помогали подготовить учебное заведение к занятиям.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал масштабные ремонты соцобъектов в регионе. Он добавил, что благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить 158 школ.

В деревне Ягодная Белозерского округа Курганской области завершился ремонт школы
В деревне Ягодная Белозерского округа Курганской области завершился ремонт школы
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков потребовал ускорить работу подрядчика, который ремонтирует школы в Белозерском округе. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «По трем школам Белозерского округа работы еще идут. Не так быстро, как нам, ребятишкам и их родителям хотелось бы. Поручил коллегам по правительству вместе с местной администрацией ускорить подрядчика и активнее самим включиться в процесс», — написал в посте Шумков. По словам Шумкова, подрядчик завершил ремонт школы в деревне Ягодная Белозерского округа, в которой занимаются более 100 ребятишек. Он добавил, что директор вместе с педагогами и учениками помогали подготовить учебное заведение к занятиям. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал масштабные ремонты соцобъектов в регионе. Он добавил, что благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить 158 школ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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