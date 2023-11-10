Шумков потребовал ускорить ремонт школ. Фото

11 ноября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор Вадим Шумков обратил внимание подрядчика на затягивание ремонта школ в Белозерском округе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков потребовал ускорить работу подрядчика, который ремонтирует школы в Белозерском округе. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «По трем школам Белозерского округа работы еще идут. Не так быстро, как нам, ребятишкам и их родителям хотелось бы. Поручил коллегам по правительству вместе с местной администрацией ускорить подрядчика и активнее самим включиться в процесс», — написал в посте Шумков. По словам Шумкова, подрядчик завершил ремонт школы в деревне Ягодная Белозерского округа, в которой занимаются более 100 ребятишек. Он добавил, что директор вместе с педагогами и учениками помогали подготовить учебное заведение к занятиям. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал масштабные ремонты соцобъектов в регионе. Он добавил, что благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить 158 школ. В деревне Ягодная Белозерского округа Курганской области завершился ремонт школы Фото: telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков потребовал ускорить работу подрядчика, который ремонтирует школы в Белозерском округе. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «По трем школам Белозерского округа работы еще идут. Не так быстро, как нам, ребятишкам и их родителям хотелось бы. Поручил коллегам по правительству вместе с местной администрацией ускорить подрядчика и активнее самим включиться в процесс», — написал в посте Шумков. По словам Шумкова, подрядчик завершил ремонт школы в деревне Ягодная Белозерского округа, в которой занимаются более 100 ребятишек. Он добавил, что директор вместе с педагогами и учениками помогали подготовить учебное заведение к занятиям. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал масштабные ремонты соцобъектов в регионе. Он добавил, что благодаря федеральной программе в план ремонта удалось включить 158 школ.