В офисе Зеленского высказались о конфликте президента с Залужным

20 ноября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк заявил, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным не может быть раскола Фото: Официальный сайт президента Украины Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным не может быть, так как украинский лидер является прямым начальником главкома. Так сообщения о разладе в отношениях украинских деятелей и возможном выдвижении Залужного на пост президента Украины прокомментировал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Владимир Зеленский — прямой начальник Валерия Залужного. Конфликта [между ними] не может быть по определению», — сказал Михаил Подоляк в интервью британской газете The Guardian. Авторы материала уточнили, что рейтинги Зеленского на Украине остаются высокими, как и рейтинги Залужного. Главком ВСУ Залужный в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого западные СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны Зеленским. Отмечались расхождения во взглядах между ними на дальнейшее проведение контрнаступления. О расколе начали говорить и различные политологи, отмечая, что конфликт начался еще полгода назад предает Life . В Китае начали также предполагать, что Залужного могут арестовать, сообщает MK.RU. Также начали говорить и о выдвижении Залужного на пост президента на предстоящих выборах.

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным не может быть, так как украинский лидер является прямым начальником главкома. Так сообщения о разладе в отношениях украинских деятелей и возможном выдвижении Залужного на пост президента Украины прокомментировал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Владимир Зеленский — прямой начальник Валерия Залужного. Конфликта [между ними] не может быть по определению», — сказал Михаил Подоляк в интервью британской газете The Guardian. Авторы материала уточнили, что рейтинги Зеленского на Украине остаются высокими, как и рейтинги Залужного. Главком ВСУ Залужный в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого западные СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны Зеленским. Отмечались расхождения во взглядах между ними на дальнейшее проведение контрнаступления. О расколе начали говорить и различные политологи, отмечая, что конфликт начался еще полгода назад предает Life. В Китае начали также предполагать, что Залужного могут арестовать, сообщает MK.RU. Также начали говорить и о выдвижении Залужного на пост президента на предстоящих выборах.