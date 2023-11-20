В офисе Зеленского высказались о конфликте президента с Залужным

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк
Михаил Подоляк заявил, что между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным не может быть раскола Фото:

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным не может быть, так как украинский лидер является прямым начальником главкома. Так сообщения о разладе в отношениях украинских деятелей и возможном выдвижении Залужного на пост президента Украины прокомментировал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Владимир Зеленский — прямой начальник Валерия Залужного. Конфликта [между ними] не может быть по определению», — сказал Михаил Подоляк в интервью британской газете The Guardian. Авторы материала уточнили, что рейтинги Зеленского на Украине остаются высокими, как и рейтинги Залужного.

Главком ВСУ Залужный в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого западные СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны Зеленским. Отмечались расхождения во взглядах между ними на дальнейшее проведение контрнаступления. О расколе начали говорить и различные политологи, отмечая, что конфликт начался еще полгода назад предает Life. В Китае начали также предполагать, что Залужного могут арестовать, сообщает MK.RU. Также начали говорить и о выдвижении Залужного на пост президента на предстоящих выборах.

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Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным не может быть, так как украинский лидер является прямым начальником главкома. Так сообщения о разладе в отношениях украинских деятелей и возможном выдвижении Залужного на пост президента Украины прокомментировал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. «Владимир Зеленский — прямой начальник Валерия Залужного. Конфликта [между ними] не может быть по определению», — сказал Михаил Подоляк в интервью британской газете The Guardian. Авторы материала уточнили, что рейтинги Зеленского на Украине остаются высокими, как и рейтинги Залужного. Главком ВСУ Залужный в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого западные СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны Зеленским. Отмечались расхождения во взглядах между ними на дальнейшее проведение контрнаступления. О расколе начали говорить и различные политологи, отмечая, что конфликт начался еще полгода назад предает Life. В Китае начали также предполагать, что Залужного могут арестовать, сообщает MK.RU. Также начали говорить и о выдвижении Залужного на пост президента на предстоящих выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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