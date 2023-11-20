Три актера Серовского театра драмы разбились в ДТП

Авария произошла на Серовском тракте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Актеры Серовский театра драмы Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов попали в ДТП на Серовском тракте (дорога считается одной из самых опасных в регионе). Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Авария произошла 17 ноября на 191-м км трассы Серов — Екатеринбург. «Они стали жертвами крупной автодорожной аварии. Состояние Беловой и Демидова сейчас стабильное, у Брызгалова — критическое», — написала пресс-служба театра в соцсети «ВКонтакте». Свердловчанам предстоит пройти курс лечения и реабилитации, поэтому руководство театра запустило сбор помощи для пострадавших.

Всего в аварии пострадали девять человек, сообщали в УГИБДД по Свердловской области. Водитель Toyota Avensis отвлекся, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Largus, который после удара воспламенился.

Двумя днями на этой же трассе в аварию попала супруга краснотурьинского блогера Александра Лещева. Она ехала в автобусе, который врезался в грузовик. Девушка погибла на месте происшествия. 19 ноября Лещев похоронил жену.