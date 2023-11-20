Актеры свердловского театра попали в ДТП на «трассе смерти». Фото

Три актера Серовского театра драмы разбились в ДТП
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Авария произошла на Серовском тракте (архивное фото) Фото:

Актеры Серовский театра драмы Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов попали в ДТП на Серовском тракте (дорога считается одной из самых опасных в регионе). Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Авария произошла 17 ноября на 191-м км трассы Серов — Екатеринбург. «Они стали жертвами крупной автодорожной аварии. Состояние Беловой и Демидова сейчас стабильное, у Брызгалова — критическое», — написала пресс-служба театра в соцсети «ВКонтакте». Свердловчанам предстоит пройти курс лечения и реабилитации, поэтому руководство театра запустило сбор помощи для пострадавших.

Всего в аварии пострадали девять человек, сообщали в УГИБДД по Свердловской области. Водитель Toyota Avensis отвлекся, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Largus, который после удара воспламенился.

Двумя днями на этой же трассе в аварию попала супруга краснотурьинского блогера Александра Лещева. Она ехала в автобусе, который врезался в грузовик. Девушка погибла на месте происшествия. 19 ноября Лещев похоронил жену.

Пострадавшие в аварии актеры
Пострадавшие в аварии актеры
Фото:

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Актеры Серовский театра драмы Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов попали в ДТП на Серовском тракте (дорога считается одной из самых опасных в регионе). Об этом сообщили в пресс-службе театра. Авария произошла 17 ноября на 191-м км трассы Серов — Екатеринбург. «Они стали жертвами крупной автодорожной аварии. Состояние Беловой и Демидова сейчас стабильное, у Брызгалова — критическое», — написала пресс-служба театра в соцсети «ВКонтакте». Свердловчанам предстоит пройти курс лечения и реабилитации, поэтому руководство театра запустило сбор помощи для пострадавших. Всего в аварии пострадали девять человек, сообщали в УГИБДД по Свердловской области. Водитель Toyota Avensis отвлекся, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Largus, который после удара воспламенился. Двумя днями на этой же трассе в аварию попала супруга краснотурьинского блогера Александра Лещева. Она ехала в автобусе, который врезался в грузовик. Девушка погибла на месте происшествия. 19 ноября Лещев похоронил жену.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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