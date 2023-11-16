16 ноября 2023

Девять человек попали в аварию на свердловской трассе

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На трассе столкнулись две машины (архивное фото) Фото:

На 191-м км трассы Серов — Екатеринбург в столкновении двух автомобилей пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«В результате ДТП одна из машин загорелась. Пятеро [пострадавших] доставлены в реанимационное отделение, четверо — в хирургическое отделение», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».

На месте аварии работают автоинспекторы. По данным УГИБДД, на дороге столкнулись Lada Largus и Toyota Avensis.

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На 191-м км трассы Серов — Екатеринбург в столкновении двух автомобилей пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. «В результате ДТП одна из машин загорелась. Пятеро [пострадавших] доставлены в реанимационное отделение, четверо — в хирургическое отделение», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области». На месте аварии работают автоинспекторы. По данным УГИБДД, на дороге столкнулись Lada Largus и Toyota Avensis.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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