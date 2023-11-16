Девять человек попали в аварию на свердловской трассе

На трассе столкнулись две машины (архивное фото)
На 191-м км трассы Серов — Екатеринбург в столкновении двух автомобилей пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.
«В результате ДТП одна из машин загорелась. Пятеро [пострадавших] доставлены в реанимационное отделение, четверо — в хирургическое отделение», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».
На месте аварии работают автоинспекторы. По данным УГИБДД, на дороге столкнулись Lada Largus и Toyota Avensis.
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