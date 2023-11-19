В Тюмени власти распродадут машины и парковки на десятки миллионов рублей

Основой приватизационного плана стали парковки в Тюменской слободе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Основным имуществом, на приватизации которого власти Тюменской области хотят заработать в 2024 году, стали парковочные места в Тюменской слободе и автомобили. Информация представлена в проекте прогнозного плана, разработанного депимущества региона. Общая выручка планируется в размере 33,7 млн рублей.

«Прогнозный план приватизации госимущества Тюменской области на 2024 год. 72 позиции, в том числе машиноместа — 60, транспорт — 7. Общие поступления в бюджет планируются в размере 33,7 млн рублей», — говорится в документе.

Приватизация государственного имущества в 2024 году

В следующем году региональные власти собираются, в основном, реализовывать парковки. Купить машиноместо можно будет в Тюменской слободе, на Ледниковом проезде.

Кроме того, на торги выставят и транспорт. В списке:

грузовик УАЗ 2012 года выпуска;

три гусеничных снегоболотохода;

три «Нивы» 2006 г. в.

Также в программу приватизации включены: