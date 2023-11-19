19 ноября 2023

В Тюмени власти распродадут машины и парковки на десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, паркинг, автомобиль, парковка, подземная, машиноместо
Основой приватизационного плана стали парковки в Тюменской слободе Фото:

Основным имуществом, на приватизации которого власти Тюменской области хотят заработать в 2024 году, стали парковочные места в Тюменской слободе и автомобили. Информация представлена в проекте прогнозного плана, разработанного депимущества региона. Общая выручка планируется в размере 33,7 млн рублей.

«Прогнозный план приватизации госимущества Тюменской области на 2024 год. 72 позиции, в том числе машиноместа — 60, транспорт — 7. Общие поступления в бюджет планируются в размере 33,7 млн рублей», — говорится в документе.

Приватизация государственного имущества в 2024 году

В следующем году региональные власти собираются, в основном, реализовывать парковки. Купить машиноместо можно будет в Тюменской слободе, на Ледниковом проезде.

Кроме того, на торги выставят и транспорт. В списке:

  • грузовик УАЗ 2012 года выпуска;
  • три гусеничных снегоболотохода;
  • три «Нивы» 2006 г. в.

Также в программу приватизации включены:

  • комплекс зданий старой городской клинической больницы №1 в Тюмени, участок под ней и шлагбаум;
  • учебный корпус и земельный участок в селе Сладково;
  • подъездные железнодорожные пути в Ялуторовске;
  • здание конторы и участок под ним в Голышманово.

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Основным имуществом, на приватизации которого власти Тюменской области хотят заработать в 2024 году, стали парковочные места в Тюменской слободе и автомобили. Информация представлена в проекте прогнозного плана, разработанного депимущества региона. Общая выручка планируется в размере 33,7 млн рублей. «Прогнозный план приватизации госимущества Тюменской области на 2024 год. 72 позиции, в том числе машиноместа — 60, транспорт — 7. Общие поступления в бюджет планируются в размере 33,7 млн рублей», — говорится в документе. Приватизация государственного имущества в 2024 году В следующем году региональные власти собираются, в основном, реализовывать парковки. Купить машиноместо можно будет в Тюменской слободе, на Ледниковом проезде. Кроме того, на торги выставят и транспорт. В списке: Также в программу приватизации включены:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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