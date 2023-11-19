В Тюмени власти распродадут машины и парковки на десятки миллионов рублей

Основным имуществом, на приватизации которого власти Тюменской области хотят заработать в 2024 году, стали парковочные места в Тюменской слободе и автомобили. Информация представлена в проекте прогнозного плана, разработанного депимущества региона. Общая выручка планируется в размере 33,7 млн рублей.
«Прогнозный план приватизации госимущества Тюменской области на 2024 год. 72 позиции, в том числе машиноместа — 60, транспорт — 7. Общие поступления в бюджет планируются в размере 33,7 млн рублей», — говорится в документе.
Приватизация государственного имущества в 2024 году
В следующем году региональные власти собираются, в основном, реализовывать парковки. Купить машиноместо можно будет в Тюменской слободе, на Ледниковом проезде.
Кроме того, на торги выставят и транспорт. В списке:
- грузовик УАЗ 2012 года выпуска;
- три гусеничных снегоболотохода;
- три «Нивы» 2006 г. в.
Также в программу приватизации включены:
- комплекс зданий старой городской клинической больницы №1 в Тюмени, участок под ней и шлагбаум;
- учебный корпус и земельный участок в селе Сладково;
- подъездные железнодорожные пути в Ялуторовске;
- здание конторы и участок под ним в Голышманово.
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