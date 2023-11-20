Топ-менеджеру «Гортранса» Екатеринбурга вменяют три статьи

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Александр Хабаров находится в СИЗО (архивное фото) Фото:
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Начальнику филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александру Хабарову, который находится под стражей, вменяют три статьи по уголовному делу. Информация об этом появилась в картотеке Свердловского областного суда.

О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, URA.RU сообщило в конце октября. Первоначальной версией было то, что задержание связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. Однако, по последним данным, менеджеру вменяют «связь с поставщиками запчастей».

Согласно данным из картотеки, Хабарову вменяют получение взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ), дачу взятки организованной группой в крупном размере (часть 4 статьи 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве в крупном размере (часть 3 статьи 291.1 УК РФ). 1 ноября его отправили в СИЗО, отметили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Кроме Хабарова, по данным газеты «Вечерние ведомости», силовики задержали ведущего инженера материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрия Фурсика. Но они, судя по картотеке, проходят по разным делам. Фурсику вменяют получение взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ), дачу взятки организованной группой в крупном размере и посредничество во взяточничестве. В СИЗО мужчины будут находиться до 30 декабря.

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Начальнику филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александру Хабарову, который находится под стражей, вменяют три статьи по уголовному делу. Информация об этом появилась в картотеке Свердловского областного суда. О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, URA.RU сообщило в конце октября. Первоначальной версией было то, что задержание связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. Однако, по последним данным, менеджеру вменяют «связь с поставщиками запчастей». Согласно данным из картотеки, Хабарову вменяют получение взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ), дачу взятки организованной группой в крупном размере (часть 4 статьи 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве в крупном размере (часть 3 статьи 291.1 УК РФ). 1 ноября его отправили в СИЗО, отметили в пресс-службе Свердловского облсуда. Кроме Хабарова, по данным газеты «Вечерние ведомости», силовики задержали ведущего инженера материально-технического снабжения «Гортранса» Дмитрия Фурсика. Но они, судя по картотеке, проходят по разным делам. Фурсику вменяют получение взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ), дачу взятки организованной группой в крупном размере и посредничество во взяточничестве. В СИЗО мужчины будут находиться до 30 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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