Топ-менеджер «Гортранса» Екатеринбурга попал под уголовное дело

31 октября 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, с Хабаровым работает полиция Фото: Анна Майорова © URA.RU Силовики (по предварительным данным, представители МВД) проводят оперативно-следственные мероприятия в отношении директора филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александра Хабарова. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, разбирательство может быть связано со скандальной закупкой 35 низкопольных автобусов для Екатеринбурга при поддержке федерации. Как сообщало агентство, летом во власти шел спор, какую марку автобусов закупать. Профильному вице-мэру Алексею Бубнову приписывали интерес к марке Volgobus (сам он называл это спланированной пиар-акцией против него), а руководство «Гортранса» — оператора сделки — в лице гендиректора Сергея Нугаева (Хабарова называют его ближайшим соратником) якобы продвигало НЕФАЗ. Прокуратура даже проводила проверку по этому поводу. Статья по теме Долги «Гортранса» Екатеринбурга испугали москвичей В итоге контракт на 979,2 миллиона рублей заключили с НЕФАЗом — в сентябре. Машины еще не пришли. «Насколько я знаю, к Хабарову [полицейские] пришли сегодня. Возможно, работают до сих пор», — предположил собеседник. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых обещал корреспонденту «проверить, соответствует ли информация [про Хабарова] действительности».

Силовики (по предварительным данным, представители МВД) проводят оперативно-следственные мероприятия в отношении директора филиала ЕМУП «Гортранс» Автобусные перевозки Александра Хабарова. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, разбирательство может быть связано со скандальной закупкой 35 низкопольных автобусов для Екатеринбурга при поддержке федерации. Как сообщало агентство, летом во власти шел спор, какую марку автобусов закупать. Профильному вице-мэру Алексею Бубнову приписывали интерес к марке Volgobus (сам он называл это спланированной пиар-акцией против него), а руководство «Гортранса» — оператора сделки — в лице гендиректора Сергея Нугаева (Хабарова называют его ближайшим соратником) якобы продвигало НЕФАЗ. Прокуратура даже проводила проверку по этому поводу. В итоге контракт на 979,2 миллиона рублей заключили с НЕФАЗом — в сентябре. Машины еще не пришли. «Насколько я знаю, к Хабарову [полицейские] пришли сегодня. Возможно, работают до сих пор», — предположил собеседник. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых обещал корреспонденту «проверить, соответствует ли информация [про Хабарова] действительности».