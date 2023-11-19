Жители курганского города опасаются закрытия поликлиники

В Катайске горожане обсуждают оптимизацию поликлиники (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске Курганской области горожане обсуждают возможное закрытие поликлиники либо перевод врачей в другое помещение. Об этом сообщается в местном паблике соцсети «ВКонтакте». В депздраве на запрос URA.RU ответили, что закрытие поликлиники не планируется.

«Наш город планирует посетить заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Островских Е.В. по вопросу закрытия поликлиники на сегодняшнем месте по ул. Акулова и переносу оказания медицинской помощи населению на территории стационара ЦРБ. Декларируют, что это связано с большими затратами на ее содержание», — указано в посте, размещенном в группе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте».

В комментариях горожане опасаются, что медицинская помощь из-за нововведений станет недоступна некоторым жителям. Жалуются на большой дефицит медиков, очереди на обследование. По словам некоторых горожан, они вынуждены искать медпомощи в соседних городах — Далматово или Каменске-Уральском.

В депздраве Курганской области агентству ответили, что закрытие поликлиники в ГБУ «Катайская ЦРБ» не рассматривается. «В настоящее время реализуется программа модернизации, которая предусматривает ремонт, оснащение и возведение новых ФАПов. Лаборатория, пищеблок, зубопротезный кабинет переехали из ветхих зданий в пустующие площади стационара. Улучшились условия работы персонала, удалось сэкономить финансовые средства. Переезд на другие площади не повлиял на режим работы, не было сокращения медицинских работников», — ответили в ведомстве. Приедет ли представитель депздрава в Катайск, в ответе не уточняется.

URA.Ru также писало, что в Катайском округе прокуратура заставляет ЦРБ построить новый фельдшерско-акушерский пункт вместо аварийного. Модульный ФАП требует в деревне Анчугова. Суд трех инстанций согласился с надзорным ведомством.