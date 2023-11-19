Аварийный дом с жильцами в ЯНАО отключат от коммуникаций

Жильцы аварийного дома в ЯНАО пожаловались на администрацию

Жильцы аварийного дома в Губкинском пожаловались на произвол чиновников Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) семью из четырех человек, проживающую 1,5 года в аварийном доме отключат от коммуникаций. Об это сообщил житель дома 43, первого микрорайона Игорь Белинский.

«Обращаюсь по факту злоупотребления и самоуправства со стороны начальника жилищной политики администрации Губкинского Казакевич в угрозе незаконного отключения тепло-водоснабжения и энергоресурсов моего жилого и единственного помещения», — заявляет собственник.

Администрация Губкинского поясняет, что решением Губкинского районного суда, определениями апелляционного и седьмого кассационного суда общей юрисдикции постановлено изъять аварийное жилое помещение по указанному адресу, выплатить денежное возмещение и переоформить право собственности. Администрацией города указанное решение исполнено в полном объеме. Произведена выплата денежного возмещения собственнику. На сегодняшний день все жилые помещения в аварийном доме принадлежат муниципалитету. Белинский И.Н. проживает в жилом помещении без законных на то оснований, это препятствует сносу многоквартирного дома.

Игорь Белинский утверждает, что 16 ноября в Челябинске состоялось очередное заседание суда по вопросу расселения их аварийного дома. Кассационное заседание прошло без участия собственников, поэтому не известно о принятом судом решении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что семья в ЯНАО больше года живет в расселенном доме. Спор возник из-за того, что администрация и собственники не смогли договорится о переселении.