АвтоВАЗ не может оплачивать поставщиков из-за санкций

Глава АвтоВАЗ: поставщики отказывают в сотрудничестве с компанией из-за санкций

20 ноября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Иностранные банки блокируют российские платежи АвтоВАЗА из-за санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Зарубежные поставщики отказываются от сотрудничества с российской компанией АвтоВАЗ. Это стало происходить после включения автомобилестроительной компании РФ в санкционный список. Об этом рассказал президент АвтоВАЗ Максим Соколов. «Последствием этого [включения в санкционный список] стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом», — подчеркнул Максим Соколов в ходе парламентских слушаниях в Совфеде РФ. Его заявление передает «Интерфакс». От сотрудничества с АвтоВАЗ стали отказываться в связи с тем, что иностранные банки блокируют российские платежи. АвтоВАЗ попал под санкции в сентябре этого года. К этому месяцу продажи автомобилей данной компании выросли на 97%. За девять месяцев на тот момент дилеры Lada (входит в АвтоВАЗ — прим. URA.RU) продали 242 552 новых автомобиля.

Зарубежные поставщики отказываются от сотрудничества с российской компанией АвтоВАЗ. Это стало происходить после включения автомобилестроительной компании РФ в санкционный список. Об этом рассказал президент АвтоВАЗ Максим Соколов. «Последствием этого [включения в санкционный список] стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом», — подчеркнул Максим Соколов в ходе парламентских слушаниях в Совфеде РФ. Его заявление передает «Интерфакс». От сотрудничества с АвтоВАЗ стали отказываться в связи с тем, что иностранные банки блокируют российские платежи. АвтоВАЗ попал под санкции в сентябре этого года. К этому месяцу продажи автомобилей данной компании выросли на 97%. За девять месяцев на тот момент дилеры Lada (входит в АвтоВАЗ — прим. URA.RU) продали 242 552 новых автомобиля.