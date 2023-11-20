АвтоВАЗ не может оплачивать поставщиков из-за санкций

Глава АвтоВАЗ: поставщики отказывают в сотрудничестве с компанией из-за санкций
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Презентация Лада-Веста. Челябинск., салон автомобиля, лада калина2
Иностранные банки блокируют российские платежи АвтоВАЗА из-за санкций Фото:
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Зарубежные поставщики отказываются от сотрудничества с российской компанией АвтоВАЗ. Это стало происходить после включения автомобилестроительной компании РФ в санкционный список. Об этом рассказал президент АвтоВАЗ Максим Соколов.

«Последствием этого [включения в санкционный список] стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом», — подчеркнул Максим Соколов в ходе парламентских слушаниях в Совфеде РФ. Его заявление передает «Интерфакс». От сотрудничества с АвтоВАЗ стали отказываться в связи с тем, что иностранные банки блокируют российские платежи.

АвтоВАЗ попал под санкции в сентябре этого года. К этому месяцу продажи автомобилей данной компании выросли на 97%. За девять месяцев на тот момент дилеры Lada (входит в АвтоВАЗ — прим. URA.RU) продали 242 552 новых автомобиля.

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Зарубежные поставщики отказываются от сотрудничества с российской компанией АвтоВАЗ. Это стало происходить после включения автомобилестроительной компании РФ в санкционный список. Об этом рассказал президент АвтоВАЗ Максим Соколов. «Последствием этого [включения в санкционный список] стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом», — подчеркнул Максим Соколов в ходе парламентских слушаниях в Совфеде РФ. Его заявление передает «Интерфакс». От сотрудничества с АвтоВАЗ стали отказываться в связи с тем, что иностранные банки блокируют российские платежи. АвтоВАЗ попал под санкции в сентябре этого года. К этому месяцу продажи автомобилей данной компании выросли на 97%. За девять месяцев на тот момент дилеры Lada (входит в АвтоВАЗ — прим. URA.RU) продали 242 552 новых автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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