Очевидцы сообщают, что загорелась крыша торгового центра
В Тюмени загорелась крыша торгового центра «Клен». Об этом сообщили в группе «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«В Тюмени горит ТЦ „Клен“. Пламя наблюдается на крыше здания. На месте уже работают сотрудники МЧС», — сообщили в социальных сетях.
На звонки корреспондента в МЧС по Тюменской области не ответили. Причины возгорания и количество пострадавших неизвестно.
Ранее в Тюмени днем загорелся автобус возле водонапорной башни. Неизвестно, находились ли в момент возгорания в транспорте люди.
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