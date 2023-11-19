19 ноября 2023

В Тюмени загорелась крыша ТЦ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, крыша, пожар, задымление, пожарная лестница, дым, пожарные
Очевидцы сообщают, что загорелась крыша торгового центра Фото:

В Тюмени загорелась крыша торгового центра «Клен». Об этом сообщили в группе «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«В Тюмени горит ТЦ „Клен“. Пламя наблюдается на крыше здания. На месте уже работают сотрудники МЧС», — сообщили в социальных сетях.

На звонки корреспондента в МЧС по Тюменской области не ответили. Причины возгорания и количество пострадавших неизвестно.

Ранее в Тюмени днем загорелся автобус возле водонапорной башни. Неизвестно, находились ли в момент возгорания в транспорте люди.

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В Тюмени загорелась крыша торгового центра «Клен». Об этом сообщили в группе «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «В Тюмени горит ТЦ „Клен“. Пламя наблюдается на крыше здания. На месте уже работают сотрудники МЧС», — сообщили в социальных сетях. На звонки корреспондента в МЧС по Тюменской области не ответили. Причины возгорания и количество пострадавших неизвестно. Ранее в Тюмени днем загорелся автобус возле водонапорной башни. Неизвестно, находились ли в момент возгорания в транспорте люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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