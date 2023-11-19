В Тюмени загорелась крыша ТЦ. Видео

20 ноября 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщают, что загорелась крыша торгового центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени загорелась крыша торгового центра «Клен». Об этом сообщили в группе «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «В Тюмени горит ТЦ „Клен“. Пламя наблюдается на крыше здания. На месте уже работают сотрудники МЧС», — сообщили в социальных сетях. На звонки корреспондента в МЧС по Тюменской области не ответили. Причины возгорания и количество пострадавших неизвестно. Ранее в Тюмени днем загорелся автобус возле водонапорной башни. Неизвестно, находились ли в момент возгорания в транспорте люди.

В Тюмени загорелась крыша торгового центра «Клен». Об этом сообщили в группе «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «В Тюмени горит ТЦ „Клен“. Пламя наблюдается на крыше здания. На месте уже работают сотрудники МЧС», — сообщили в социальных сетях. На звонки корреспондента в МЧС по Тюменской области не ответили. Причины возгорания и количество пострадавших неизвестно. Ранее в Тюмени днем загорелся автобус возле водонапорной башни. Неизвестно, находились ли в момент возгорания в транспорте люди.