Евромайдан на Украине спустя 10 лет: чего добились организаторы и участники революции

Политолог Шишкин подвел итоги Майдана на Украине в 2013 году

21 ноября 2023 в 07:08 Размер текста - 17 +

Те, кто боролся на Майдане за идею, не добились ничего, сказал Игорь Шишкин Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Евромайдан начался 21 ноября 2013 года. Эта цветная революция произошла в ответ на решение властей приостановить подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и странами СНГ. Данная акция стала стартом для смены правительства в стране и геноцида жителей Донбасса. Удалось ли Украине добиться евроинтеграции, и какой была реальная цель революции — в материале URA.RU. Замдиректора Института СНГ, политолог Игорь Шишкин выделил основных заинтересованных лиц. «Майдан — это разновидность цветного переворота, за которым всегда стоят определенные группы. Первое — это всегда внешняя сила, которая заинтересована в том, чтобы изменить курс государства. Второе — правящая верхушка, которая готова сделать во взаимодействии с внешней силой государственный переворот исключительно из своих шкурных интересов. Третье — это массовка на улицах. Они как бы легализуют этот процесс, показывая, что это воля народа. Последняя группа — это сам народ, который должен быть крайне недоволен властью, чтобы встать на ее защиту», — сказал собеседник агентства. Кто выиграл, а кто проиграл от Евромайдана Главным заинтересованным лицам удалось добиться поставленных задач, уверен Шишкин. «Если смотреть с точки зрения Соединенных Штатов, которые были главным организатором этого переворота, при соучастии Франции с Польшей, — это полный успех. Им удалось оторвать Украину от России, почти полностью превратить ее в Антироссию, положить начало боевым действиям», — отметил политолог. Новость по теме Политик Кеннеди: США вложили в протесты на «майдане» пять миллиардов долларов Те, кто устраивал переворот, тоже добились того, чего хотели. «[Бывший министр и спикер Рады Арсений] Яценюк говорил, что он готов получить пулю в лоб, но вместо этого буквально за год стал долларовым миллиардером. Получил он то, что хотел? Наверняка», — продолжил эксперт. С массовкой все оказалось сложнее. Желаемое получили только боевики. «Студенты, граждане Украины, которые выступали за Евросоюз, остались ни с чем, кто-то оказался в окопах. А та часть массовки, которая была боевиками, получила возможность навязывать свою точку зрения и терроризировать общество, убивать ненавистных им москалей», — подчеркнул политолог. Меньше всех повезло остальным гражданам, добавил собеседник URA.RU. «Обнищание, кровь, по некоторым подсчетам, около двухсот тысяч убитых, огромное количество инвалидов. Сама Украина потеряла огромные территории», — подвел итоги Шишкин. Как прошла евроинтеграция Украины Новость по теме Илон Маск высказался о реальной роли Майдана на Украине По факту Украине и не обещали золотых гор, отметил политолог, старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков. «Вступление в Европейский Союз как не шло, так и не идет. Договор с Европейским Союзом об Евроассоциации открыл украинский рынок для европейских товаров, но украинские товары не попали на европейский рынок. Все ограничилось незначительными квотами, которые выделял Брюссель, что в принципе было равно меньше 5% экспорта, который до этого шел в ЕС. Это фактически деиндустриализация Украины. Вот что произошло после подписания договора об Евроассоциации», — отметил специалист. Почему Киев пошел на геноцид русских Только боевые действия могли скрыть коррупцию тех масштабов, которая была на Украине, сообщил Косоруков. «Майдан — это революционная смена власти, то есть какой-то значительный процент общества, может быть 20-30%, поддержал подобный переворот, но фактически народ был обманут. Олигархи остались у власти. Далее, чтобы оправдать коррупцию, хищение, украинская власть ввязалась в конфликт в Донбассе, фактически объявила войну русскому народу, русскому языку и русской культуре. В результате война, которая спишет все, все хищения, все преступления Майдана. Спустя 10 лет можно сказать, что это, конечно же, была ошибка», — объяснил политолог. Стоит ли ожидать нового Майдана на Украине Новость по теме Зеленский заявил о возможном майдане на Украине Политолог Шишкин уверен, что новой революции не будет. «Зачем Штатам организовывать очередной Майдан? Они контролируют Украину. Если им нужно заменить президента Украины Владимира Зеленского на кого-то еще, они это сделают легко и непринужденно. Желающих сесть в его кресло более чем достаточно. Им для этого не нужно устраивать цветной переворот. Поэтому нового Майдана не может быть. Нацистские формирования — псы бойцовские. Конечно, иногда они кусают хозяина за руку, но за это их усыпляют. Поэтому никакой самодеятельности типа похода воинских частей на Киев не может быть в принципе», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евромайдан начался 21 ноября 2013 года. Эта цветная революция произошла в ответ на решение властей приостановить подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и странами СНГ. Данная акция стала стартом для смены правительства в стране и геноцида жителей Донбасса. Удалось ли Украине добиться евроинтеграции, и какой была реальная цель революции — в материале URA.RU. Замдиректора Института СНГ, политолог Игорь Шишкин выделил основных заинтересованных лиц. «Майдан — это разновидность цветного переворота, за которым всегда стоят определенные группы. Первое — это всегда внешняя сила, которая заинтересована в том, чтобы изменить курс государства. Второе — правящая верхушка, которая готова сделать во взаимодействии с внешней силой государственный переворот исключительно из своих шкурных интересов. Третье — это массовка на улицах. Они как бы легализуют этот процесс, показывая, что это воля народа. Последняя группа — это сам народ, который должен быть крайне недоволен властью, чтобы встать на ее защиту», — сказал собеседник агентства. Главным заинтересованным лицам удалось добиться поставленных задач, уверен Шишкин. «Если смотреть с точки зрения Соединенных Штатов, которые были главным организатором этого переворота, при соучастии Франции с Польшей, — это полный успех. Им удалось оторвать Украину от России, почти полностью превратить ее в Антироссию, положить начало боевым действиям», — отметил политолог. Те, кто устраивал переворот, тоже добились того, чего хотели. «[Бывший министр и спикер Рады Арсений] Яценюк говорил, что он готов получить пулю в лоб, но вместо этого буквально за год стал долларовым миллиардером. Получил он то, что хотел? Наверняка», — продолжил эксперт. С массовкой все оказалось сложнее. Желаемое получили только боевики. «Студенты, граждане Украины, которые выступали за Евросоюз, остались ни с чем, кто-то оказался в окопах. А та часть массовки, которая была боевиками, получила возможность навязывать свою точку зрения и терроризировать общество, убивать ненавистных им москалей», — подчеркнул политолог. Меньше всех повезло остальным гражданам, добавил собеседник URA.RU. «Обнищание, кровь, по некоторым подсчетам, около двухсот тысяч убитых, огромное количество инвалидов. Сама Украина потеряла огромные территории», — подвел итоги Шишкин. По факту Украине и не обещали золотых гор, отметил политолог, старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков. «Вступление в Европейский Союз как не шло, так и не идет. Договор с Европейским Союзом об Евроассоциации открыл украинский рынок для европейских товаров, но украинские товары не попали на европейский рынок. Все ограничилось незначительными квотами, которые выделял Брюссель, что в принципе было равно меньше 5% экспорта, который до этого шел в ЕС. Это фактически деиндустриализация Украины. Вот что произошло после подписания договора об Евроассоциации», — отметил специалист. Только боевые действия могли скрыть коррупцию тех масштабов, которая была на Украине, сообщил Косоруков. «Майдан — это революционная смена власти, то есть какой-то значительный процент общества, может быть 20-30%, поддержал подобный переворот, но фактически народ был обманут. Олигархи остались у власти. Далее, чтобы оправдать коррупцию, хищение, украинская власть ввязалась в конфликт в Донбассе, фактически объявила войну русскому народу, русскому языку и русской культуре. В результате война, которая спишет все, все хищения, все преступления Майдана. Спустя 10 лет можно сказать, что это, конечно же, была ошибка», — объяснил политолог. Политолог Шишкин уверен, что новой революции не будет. «Зачем Штатам организовывать очередной Майдан? Они контролируют Украину. Если им нужно заменить президента Украины Владимира Зеленского на кого-то еще, они это сделают легко и непринужденно. Желающих сесть в его кресло более чем достаточно. Им для этого не нужно устраивать цветной переворот. Поэтому нового Майдана не может быть. Нацистские формирования — псы бойцовские. Конечно, иногда они кусают хозяина за руку, но за это их усыпляют. Поэтому никакой самодеятельности типа похода воинских частей на Киев не может быть в принципе», — заключил собеседник агентства.