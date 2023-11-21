Евромайдан на Украине спустя 10 лет: чего добились организаторы и участники революции

Евромайдан начался 21 ноября 2013 года. Эта цветная революция произошла в ответ на решение властей приостановить подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и странами СНГ. Данная акция стала стартом для смены правительства в стране и геноцида жителей Донбасса. Удалось ли Украине добиться евроинтеграции, и какой была реальная цель революции — в материале URA.RU.
Замдиректора Института СНГ, политолог Игорь Шишкин выделил основных заинтересованных лиц. «Майдан — это разновидность цветного переворота, за которым всегда стоят определенные группы. Первое — это всегда внешняя сила, которая заинтересована в том, чтобы изменить курс государства. Второе — правящая верхушка, которая готова сделать во взаимодействии с внешней силой государственный переворот исключительно из своих шкурных интересов. Третье — это массовка на улицах. Они как бы легализуют этот процесс, показывая, что это воля народа. Последняя группа — это сам народ, который должен быть крайне недоволен властью, чтобы встать на ее защиту», — сказал собеседник агентства.
Кто выиграл, а кто проиграл от Евромайдана
Главным заинтересованным лицам удалось добиться поставленных задач, уверен Шишкин. «Если смотреть с точки зрения Соединенных Штатов, которые были главным организатором этого переворота, при соучастии Франции с Польшей, — это полный успех. Им удалось оторвать Украину от России, почти полностью превратить ее в Антироссию, положить начало боевым действиям», — отметил политолог.
Те, кто устраивал переворот, тоже добились того, чего хотели. «[Бывший министр и спикер Рады Арсений] Яценюк говорил, что он готов получить пулю в лоб, но вместо этого буквально за год стал долларовым миллиардером. Получил он то, что хотел? Наверняка», — продолжил эксперт.
С массовкой все оказалось сложнее. Желаемое получили только боевики. «Студенты, граждане Украины, которые выступали за Евросоюз, остались ни с чем, кто-то оказался в окопах. А та часть массовки, которая была боевиками, получила возможность навязывать свою точку зрения и терроризировать общество, убивать ненавистных им москалей», — подчеркнул политолог.
Меньше всех повезло остальным гражданам, добавил собеседник URA.RU. «Обнищание, кровь, по некоторым подсчетам, около двухсот тысяч убитых, огромное количество инвалидов. Сама Украина потеряла огромные территории», — подвел итоги Шишкин.
Как прошла евроинтеграция Украины
По факту Украине и не обещали золотых гор, отметил политолог, старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков. «Вступление в Европейский Союз как не шло, так и не идет. Договор с Европейским Союзом об Евроассоциации открыл украинский рынок для европейских товаров, но украинские товары не попали на европейский рынок. Все ограничилось незначительными квотами, которые выделял Брюссель, что в принципе было равно меньше 5% экспорта, который до этого шел в ЕС. Это фактически деиндустриализация Украины. Вот что произошло после подписания договора об Евроассоциации», — отметил специалист.
Почему Киев пошел на геноцид русских
Только боевые действия могли скрыть коррупцию тех масштабов, которая была на Украине, сообщил Косоруков. «Майдан — это революционная смена власти, то есть какой-то значительный процент общества, может быть 20-30%, поддержал подобный переворот, но фактически народ был обманут. Олигархи остались у власти. Далее, чтобы оправдать коррупцию, хищение, украинская власть ввязалась в конфликт в Донбассе, фактически объявила войну русскому народу, русскому языку и русской культуре. В результате война, которая спишет все, все хищения, все преступления Майдана. Спустя 10 лет можно сказать, что это, конечно же, была ошибка», — объяснил политолог.
Стоит ли ожидать нового Майдана на Украине
Политолог Шишкин уверен, что новой революции не будет. «Зачем Штатам организовывать очередной Майдан? Они контролируют Украину. Если им нужно заменить президента Украины Владимира Зеленского на кого-то еще, они это сделают легко и непринужденно. Желающих сесть в его кресло более чем достаточно. Им для этого не нужно устраивать цветной переворот. Поэтому нового Майдана не может быть. Нацистские формирования — псы бойцовские. Конечно, иногда они кусают хозяина за руку, но за это их усыпляют. Поэтому никакой самодеятельности типа похода воинских частей на Киев не может быть в принципе», — заключил собеседник агентства.
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