Посетители пермского музея научатся готовить нюхательные соли

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Открытие агроинженерной лаборатории в УрГАУ. Екатеринбург, колба, лаборатория, химия, исследование, вещество, жидкость
Гости «Аптекарского двора» попробуют себя в роли фармацевтов Фото:

В пермском музее «Аптекарский двор» организуют необычную экскурсию. На ней посетители научатся готовить популярные в XIX веке нюхательные соли. Также им расскажут об энотерапии — лечении вином.

«Вы окунетесь в атмосферу XIX века, познакомитесь с историей возникновения аптеки в 1812 году. А также узнаете о том, как работали и жили в аптеке в позапрошлом веке, что в ней изготавливали и продавали. Познакомитесь с практикой энотерапии и на специальном мастер-классе изготовите популярные в XIX веке нюхательные соли», — говорится в анонсе мероприятия на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми разработали новую экскурсию. Она рассказывает об аптеках города и людях, которые с ними связаны.

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В пермском музее «Аптекарский двор» организуют необычную экскурсию. На ней посетители научатся готовить популярные в XIX веке нюхательные соли. Также им расскажут об энотерапии — лечении вином. «Вы окунетесь в атмосферу XIX века, познакомитесь с историей возникновения аптеки в 1812 году. А также узнаете о том, как работали и жили в аптеке в позапрошлом веке, что в ней изготавливали и продавали. Познакомитесь с практикой энотерапии и на специальном мастер-классе изготовите популярные в XIX веке нюхательные соли», — говорится в анонсе мероприятия на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми разработали новую экскурсию. Она рассказывает об аптеках города и людях, которые с ними связаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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