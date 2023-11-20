Посетители пермского музея научатся готовить нюхательные соли

20 ноября 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Гости «Аптекарского двора» попробуют себя в роли фармацевтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермском музее «Аптекарский двор» организуют необычную экскурсию. На ней посетители научатся готовить популярные в XIX веке нюхательные соли. Также им расскажут об энотерапии — лечении вином. «Вы окунетесь в атмосферу XIX века, познакомитесь с историей возникновения аптеки в 1812 году. А также узнаете о том, как работали и жили в аптеке в позапрошлом веке, что в ней изготавливали и продавали. Познакомитесь с практикой энотерапии и на специальном мастер-классе изготовите популярные в XIX веке нюхательные соли», — говорится в анонсе мероприятия на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми разработали новую экскурсию. Она рассказывает об аптеках города и людях, которые с ними связаны.

В пермском музее «Аптекарский двор» организуют необычную экскурсию. На ней посетители научатся готовить популярные в XIX веке нюхательные соли. Также им расскажут об энотерапии — лечении вином. «Вы окунетесь в атмосферу XIX века, познакомитесь с историей возникновения аптеки в 1812 году. А также узнаете о том, как работали и жили в аптеке в позапрошлом веке, что в ней изготавливали и продавали. Познакомитесь с практикой энотерапии и на специальном мастер-классе изготовите популярные в XIX веке нюхательные соли», — говорится в анонсе мероприятия на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми разработали новую экскурсию. Она рассказывает об аптеках города и людях, которые с ними связаны.